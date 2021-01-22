Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/sotsseti-1594159440.html
Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях
Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях
Социальные сети удаляют призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых акциях на основании требования Генеральной прокуратуры, сообщила... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:28
2021-01-22T18:08
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_f4670146ca9d5797880c2333ec3fa575.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Социальные сети удаляют призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых акциях на основании требования Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.По данным ведомства, на утро пятницы больше всего информации, вовлекающей детей "в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия", заблокировали YouTube и "ВКонтакте" — по 50% от общего объема, а TikTok, где зафиксировали наибольшую активность по распространению призывов, — 38%, Instagram — 17%. Как уточнили в Роскомнадзоре, публикации носят в том числе "искусственный характер".Накануне ведомство выявило на TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Все эти интернет-площадки планируют оштрафовать за нарушение закона.Согласно нормам статьи 13.41 КоАП, вступившим в силу с 10 января этого года, санкция предполагает штрафы в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения эта сумма увеличится до 10% годовой выручки платформы.
https://ria.ru/20210122/aktsii-1594134434.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_f8c3dc73e1f1b5b02450d211d671130b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях

14:28 22.01.2021 (обновлено: 18:08 22.01.2021)
 
© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Социальные сети удаляют призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых акциях на основании требования Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
По данным ведомства, на утро пятницы больше всего информации, вовлекающей детей "в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия", заблокировали YouTube и "ВКонтакте" — по 50% от общего объема, а TikTok, где зафиксировали наибольшую активность по распространению призывов, — 38%, Instagram — 17%. Как уточнили в Роскомнадзоре, публикации носят в том числе "искусственный характер".
Накануне ведомство выявило на TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Все эти интернет-площадки планируют оштрафовать за нарушение закона.
Согласно нормам статьи 13.41 КоАП, вступившим в силу с 10 января этого года, санкция предполагает штрафы в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения эта сумма увеличится до 10% годовой выручки платформы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 12:09
Полиция предупредила об ответственности за участие в акциях 23 января
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния