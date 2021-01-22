https://ria.ru/20210122/sotsseti-1594159440.html
Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях
Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях
Социальные сети удаляют призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых акциях на основании требования Генеральной прокуратуры, сообщила... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:28
2021-01-22T14:28
2021-01-22T18:08
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Социальные сети удаляют призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых акциях на основании требования Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.По данным ведомства, на утро пятницы больше всего информации, вовлекающей детей "в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия", заблокировали YouTube и "ВКонтакте" — по 50% от общего объема, а TikTok, где зафиксировали наибольшую активность по распространению призывов, — 38%, Instagram — 17%. Как уточнили в Роскомнадзоре, публикации носят в том числе "искусственный характер".Накануне ведомство выявило на TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Все эти интернет-площадки планируют оштрафовать за нарушение закона.Согласно нормам статьи 13.41 КоАП, вступившим в силу с 10 января этого года, санкция предполагает штрафы в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения эта сумма увеличится до 10% годовой выручки платформы.
https://ria.ru/20210122/aktsii-1594134434.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество