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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210122/sofiya-1594144175.html
Храм Святой Софии построят в сирийской Скальбии
Храм Святой Софии построят в сирийской Скальбии
Христианский храм, прообразом для которого послужил знаменитый собор Святой Софии в Стамбуле, заложенный осенью прошлого года в городе Скальбия в сирийской... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:04
2021-01-22T13:04
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
сирия
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СКАЛЬБИЯ (Сирия), 22 янв - РИА Новости. Христианский храм, прообразом для которого послужил знаменитый собор Святой Софии в Стамбуле, заложенный осенью прошлого года в городе Скальбия в сирийской провинции Хама, планируют достроить в июле 2021 года, сообщил журналистам командир городского ополчения Набиль Абдаллах.По его словам, в городе, являющемся одним из центров христианства арабской республики, этот храм станет не только церковью, но и памятником погибшим военнослужащим и местным ополченцам, несколько лет защищавших Скальбию от нападений боевиков."Возникла идея создания церкви Святой Софии, чтобы здесь была святая земля. Чтобы люди могли молиться, и здесь была почтена память погибших. Здесь, на этой святой земле, будут располагаться два монумента - один посвящен погибшим героям сирийской армии, второй - погибшим русским военнослужащим, которые отдали свои жизни для борьбы против терроризма. Церковь была заложена 5 сентября 2020 года, строительство планируем мы завершить к 17 июля 2021 года", - сказал Абдаллах.Он подчеркнул, что при проектировании небольшой церкви архитекторы не ставили себе задачи сделать точную копию византийского собора Святой Софии: купол храма в Скальбии будет повторять его черты, в остальном же проект индивидуален.Храм строится на земле, которая принадлежит Абдаллаху, на частные средства, по больше части, вложенные им самим. До начала войны, прежде чем возглавить противостоящие террористам местные отряды национальной обороны, он был преуспевающим предпринимателем, владельцем автомойки, автозаправочной станции и других небольших предприятий. При нападениях боевиков многие из них были разрушены. "Здесь, на этой территории, уже находились боевики. Эти районы легко обстреливали. Поэтому очень символично, что сейчас мы на этой земле строим церковь", - подчеркнул он.Скальбия подвергалась нападениям боевиков с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. Совместно с правительственной армией местное ополчение несколько лет удерживало город, отстояв его. Отбросить боевиков и окончательно обезопасить этот район удалось только с 2015 года, когда в войну вступили ВКС РФ, атаковавшие террористов с воздуха. По словам Абдаллаха, за годы войны при артобстрелах и боях с террористами погибли более 170 ополченцев и мирных жителей города. В Скальбии также нашли приют более четырех тысяч беженцев, покинувших подконтрольные боевикам территории.Скальбия издавна является одним из главных центров православного христианства в преимущественно исламской Сирии. Это стало одной из причин повышенного внимания боевиков к городу и особенно упорных попыток захватить его с самого начала войны. Местное духовенство активно поддерживало защитников города и мирных жителей - о начинающихся обстрелах горожан предупреждали звоном колоколов в православных храмах, в них же люди находили укрытие от снарядов.Храм Георгия Победоносца, старейший в городе, стал одним из главных центров поддержания духа защитников Скальбии. "Эта церковь была построена в 1891 году, и это первое каменное строение в Скальбии. Решением жителей города были выбраны лучшие материалы - камни для этой церкви сами люди принесли на своих плечах. Она, как и другие церкви, являлась приютом для людей во время обстрелов", - рассказал журналистам настоятель храма Димитриос аль-Хаддад.Он отметил, что верующие горожане с энтузиазмом восприняли идею о строительстве нового храма Святой Софии, поскольку собор, послуживший его прообразом, имеет для них большое значение. "Каждому христианину хотелось бы иметь в своем городе нечто подобное", - подчеркнул он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/raskol-1592228404.html
https://ria.ru/20201014/sobor-1579730239.html
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новости - религия и мировоззрение, сирия

Храм Святой Софии построят в сирийской Скальбии

13:04 22.01.2021
 
© РИА НовостиАрмия САР взяла населенные пункты в провинции Хама
Армия САР взяла населенные пункты в провинции Хама - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
СКАЛЬБИЯ (Сирия), 22 янв - РИА Новости. Христианский храм, прообразом для которого послужил знаменитый собор Святой Софии в Стамбуле, заложенный осенью прошлого года в городе Скальбия в сирийской провинции Хама, планируют достроить в июле 2021 года, сообщил журналистам командир городского ополчения Набиль Абдаллах.
По его словам, в городе, являющемся одним из центров христианства арабской республики, этот храм станет не только церковью, но и памятником погибшим военнослужащим и местным ополченцам, несколько лет защищавших Скальбию от нападений боевиков.
"Возникла идея создания церкви Святой Софии, чтобы здесь была святая земля. Чтобы люди могли молиться, и здесь была почтена память погибших. Здесь, на этой святой земле, будут располагаться два монумента - один посвящен погибшим героям сирийской армии, второй - погибшим русским военнослужащим, которые отдали свои жизни для борьбы против терроризма. Церковь была заложена 5 сентября 2020 года, строительство планируем мы завершить к 17 июля 2021 года", - сказал Абдаллах.
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Он подчеркнул, что при проектировании небольшой церкви архитекторы не ставили себе задачи сделать точную копию византийского собора Святой Софии: купол храма в Скальбии будет повторять его черты, в остальном же проект индивидуален.
Храм строится на земле, которая принадлежит Абдаллаху, на частные средства, по больше части, вложенные им самим. До начала войны, прежде чем возглавить противостоящие террористам местные отряды национальной обороны, он был преуспевающим предпринимателем, владельцем автомойки, автозаправочной станции и других небольших предприятий. При нападениях боевиков многие из них были разрушены. "Здесь, на этой территории, уже находились боевики. Эти районы легко обстреливали. Поэтому очень символично, что сейчас мы на этой земле строим церковь", - подчеркнул он.
Скальбия подвергалась нападениям боевиков с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. Совместно с правительственной армией местное ополчение несколько лет удерживало город, отстояв его. Отбросить боевиков и окончательно обезопасить этот район удалось только с 2015 года, когда в войну вступили ВКС РФ, атаковавшие террористов с воздуха. По словам Абдаллаха, за годы войны при артобстрелах и боях с террористами погибли более 170 ополченцев и мирных жителей города. В Скальбии также нашли приют более четырех тысяч беженцев, покинувших подконтрольные боевикам территории.
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Скальбия издавна является одним из главных центров православного христианства в преимущественно исламской Сирии. Это стало одной из причин повышенного внимания боевиков к городу и особенно упорных попыток захватить его с самого начала войны. Местное духовенство активно поддерживало защитников города и мирных жителей - о начинающихся обстрелах горожан предупреждали звоном колоколов в православных храмах, в них же люди находили укрытие от снарядов.
Храм Георгия Победоносца, старейший в городе, стал одним из главных центров поддержания духа защитников Скальбии. "Эта церковь была построена в 1891 году, и это первое каменное строение в Скальбии. Решением жителей города были выбраны лучшие материалы - камни для этой церкви сами люди принесли на своих плечах. Она, как и другие церкви, являлась приютом для людей во время обстрелов", - рассказал журналистам настоятель храма Димитриос аль-Хаддад.
Он отметил, что верующие горожане с энтузиазмом восприняли идею о строительстве нового храма Святой Софии, поскольку собор, послуживший его прообразом, имеет для них большое значение. "Каждому христианину хотелось бы иметь в своем городе нечто подобное", - подчеркнул он.
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