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Соболь оштрафовали за призывы к участию в незаконной акции
Соболь оштрафовали за призывы к участию в незаконной акции
Симоновский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 250 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь за... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:10
2021-01-22T17:10
россия
любовь соболь
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 250 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд назначил Соболь административный штраф в размере 250 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Протокол на Соболь, которую задержали накануне и продержали в отделе полиции несколько часов, составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции). Речь идет о призывах приходить на несанкционированную акцию в Москве, запланированную на эту субботу.Санкция данной статьи предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Так как Соболь – мать малолетнего ребенка, арест ей не грозил.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
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россия, любовь соболь, происшествия

Соболь оштрафовали за призывы к участию в незаконной акции

17:10 22.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 250 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Соболь административный штраф в размере 250 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Протокол на Соболь, которую задержали накануне и продержали в отделе полиции несколько часов, составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции). Речь идет о призывах приходить на несанкционированную акцию в Москве, запланированную на эту субботу.
Санкция данной статьи предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Так как Соболь – мать малолетнего ребенка, арест ей не грозил.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 12:09
Полиция предупредила об ответственности за участие в акциях 23 января
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
 
РоссияЛюбовь СобольПроисшествия
 
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