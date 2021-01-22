https://ria.ru/20210122/sobol-1594191584.html

Соболь оштрафовали за призывы к участию в незаконной акции

Соболь оштрафовали за призывы к участию в незаконной акции

Симоновский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 250 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь за... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:10

2021-01-22T17:10

2021-01-22T17:10

россия

любовь соболь

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 250 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд назначил Соболь административный штраф в размере 250 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Протокол на Соболь, которую задержали накануне и продержали в отделе полиции несколько часов, составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции). Речь идет о призывах приходить на несанкционированную акцию в Москве, запланированную на эту субботу.Санкция данной статьи предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Так как Соболь – мать малолетнего ребенка, арест ей не грозил.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594134434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь соболь, происшествия