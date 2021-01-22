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В Бурятии росгвардейцы спасли ребенка от агрессивного алабая

В Бурятии росгвардейцы спасли ребенка от агрессивного алабая

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии спасли ребенка, на которого напала агрессивная собака, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:35

2021-01-22T17:35

2021-01-22T17:46

хорошие новости

республика бурятия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

улан-удэ

происшествия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии спасли ребенка, на которого напала агрессивная собака, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Инцидент случился вечером 22 января на улице Пищевая. К правоохранителям, которые были на маршруте патрулирования, обратился мальчик. Ребенок рассказал, что на его одноклассника напал пес."Огромный пес породы алабай уже подмял под себя мальчика и вел себя крайне агрессивно. Быстро отогнав собаку, старший группы задержания перенес ребенка в служебный автомобиль", — уточнили в службе.После этого росгвардейцы вызвали скорую помощь и передали ребенка врачам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/proisshestviya-1590683350.html

республика бурятия

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), улан-удэ, происшествия