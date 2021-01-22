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В Бурятии росгвардейцы спасли ребенка от агрессивного алабая
В Бурятии росгвардейцы спасли ребенка от агрессивного алабая
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии спасли ребенка, на которого напала агрессивная собака, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:35
2021-01-22T17:35
2021-01-22T17:46
хорошие новости
республика бурятия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
улан-удэ
происшествия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии спасли ребенка, на которого напала агрессивная собака, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Инцидент случился вечером 22 января на улице Пищевая. К правоохранителям, которые были на маршруте патрулирования, обратился мальчик. Ребенок рассказал, что на его одноклассника напал пес."Огромный пес породы алабай уже подмял под себя мальчика и вел себя крайне агрессивно. Быстро отогнав собаку, старший группы задержания перенес ребенка в служебный автомобиль", — уточнили в службе.После этого росгвардейцы вызвали скорую помощь и передали ребенка врачам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/proisshestviya-1590683350.html
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республика бурятия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), улан-удэ, происшествия