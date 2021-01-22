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"Радио Свобода" может прекратить свое присутствие в России, сообщили СМИ
"Радио Свобода" может прекратить свое присутствие в России, сообщили СМИ
Финансируемая конгрессом США радиовещательная организация "Радио Свобода"* может прекратить свое присутствие в России, если российские власти "не сменят курс" в РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:30
2021-01-22T17:30
свобода (радиостанция)
джо байден
сша
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Финансируемая конгрессом США радиовещательная организация "Радио Свобода"* может прекратить свое присутствие в России, если российские власти "не сменят курс" в ее отношении, пишет издание New York Times.Как указывает издание, новостная организация, внесенная в России в список СМИ, выполняющих функции иноагентов, может покинуть Россию в тот момент, когда новый президент США Джо Байден "пытается переориентировать отношения США с Кремлем". По данным газеты, редакторы данного СМИ "заявляют, что если Кремль не сменит курс, то они впервые после распада Советского Союза будут вынуждены прекратить свое официальное присутствие в стране"."Для нас это жизненно важный момент", - сказала изданию главный редактор корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* Дэйзи Синделар.По ее мнению, "совершенно очевидно", что российские власти добиваются ухода указанного СМИ из России.* Иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210106/inoagenty-1592034994.html
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свобода (радиостанция), джо байден, сша

"Радио Свобода" может прекратить свое присутствие в России, сообщили СМИ

17:30 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры "Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в Праге
Вывеска на здании штаб-квартиры Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в Праге - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Финансируемая конгрессом США радиовещательная организация "Радио Свобода"* может прекратить свое присутствие в России, если российские власти "не сменят курс" в ее отношении, пишет издание New York Times.
Как указывает издание, новостная организация, внесенная в России в список СМИ, выполняющих функции иноагентов, может покинуть Россию в тот момент, когда новый президент США Джо Байден "пытается переориентировать отношения США с Кремлем". По данным газеты, редакторы данного СМИ "заявляют, что если Кремль не сменит курс, то они впервые после распада Советского Союза будут вынуждены прекратить свое официальное присутствие в стране".
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Час иноагента: чего они боятся
"Для нас это жизненно важный момент", - сказала изданию главный редактор корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* Дэйзи Синделар.
По ее мнению, "совершенно очевидно", что российские власти добиваются ухода указанного СМИ из России.
* Иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иноагента.
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Свобода (радиостанция)Джо БайденСША
 
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