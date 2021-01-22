https://ria.ru/20210122/smi-1594195318.html

"Радио Свобода" может прекратить свое присутствие в России, сообщили СМИ

"Радио Свобода" может прекратить свое присутствие в России, сообщили СМИ

Финансируемая конгрессом США радиовещательная организация "Радио Свобода"* может прекратить свое присутствие в России, если российские власти "не сменят курс" в РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:30

2021-01-22T17:30

2021-01-22T17:30

свобода (радиостанция)

джо байден

сша

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Финансируемая конгрессом США радиовещательная организация "Радио Свобода"* может прекратить свое присутствие в России, если российские власти "не сменят курс" в ее отношении, пишет издание New York Times.Как указывает издание, новостная организация, внесенная в России в список СМИ, выполняющих функции иноагентов, может покинуть Россию в тот момент, когда новый президент США Джо Байден "пытается переориентировать отношения США с Кремлем". По данным газеты, редакторы данного СМИ "заявляют, что если Кремль не сменит курс, то они впервые после распада Советского Союза будут вынуждены прекратить свое официальное присутствие в стране"."Для нас это жизненно важный момент", - сказала изданию главный редактор корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* Дэйзи Синделар.По ее мнению, "совершенно очевидно", что российские власти добиваются ухода указанного СМИ из России.* Иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210106/inoagenty-1592034994.html

https://ria.ru/20201230/smi-1591600077.html

сша

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2021

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свобода (радиостанция), джо байден, сша