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СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
Сразу после вступления Джо Байдена в должность президента Соединенных Штатов в международных вещателях США, которые находятся под контролем государства,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T04:57
2021-01-22T05:09
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сразу после вступления Джо Байдена в должность президента Соединенных Штатов в международных вещателях США, которые находятся под контролем государства, начались кадровые чистки, сообщает газета Washington Post.В среду сразу после инаугурации Байдена ушел в отставку глава Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкл Пэк, назначенный Дональдом Трампом. Это ведомство курирует целый ряд новостных ресурсов, в том числе радиостанцию "Голос Америки"* (VOA*). Пэк заявил, что уволился со своего поста по требованию Байдена.И. о. главы USAGM была назначена журналистка Келу Чжао, сотрудник "Голоса Америки"* с почти 40-летним стажем. Чжао в свою очередь в четверг уволила директора VOA Роберта Райлли и его заместителя Элизабет Роббинс. Временным главой "Голоса Америки"* стала Иоланда Лопес, также ветеран радиостанции.По мнению издания, кадровая политика Байдена в данной сфере отражает заявления некоторых критиков Трампа, утверждавших, что экс-президент хочет превратить новостные ресурсы в рупоры своих взглядов.*"Голос Америки" включен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки

04:57 22.01.2021 (обновлено: 05:09 22.01.2021)
 
© Фото : MissvainШтаб-квартира радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Missvain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сразу после вступления Джо Байдена в должность президента Соединенных Штатов в международных вещателях США, которые находятся под контролем государства, начались кадровые чистки, сообщает газета Washington Post.
В среду сразу после инаугурации Байдена ушел в отставку глава Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкл Пэк, назначенный Дональдом Трампом. Это ведомство курирует целый ряд новостных ресурсов, в том числе радиостанцию "Голос Америки"* (VOA*). Пэк заявил, что уволился со своего поста по требованию Байдена.
И. о. главы USAGM была назначена журналистка Келу Чжао, сотрудник "Голоса Америки"* с почти 40-летним стажем. Чжао в свою очередь в четверг уволила директора VOA Роберта Райлли и его заместителя Элизабет Роббинс. Временным главой "Голоса Америки"* стала Иоланда Лопес, также ветеран радиостанции.
По мнению издания, кадровая политика Байдена в данной сфере отражает заявления некоторых критиков Трампа, утверждавших, что экс-президент хочет превратить новостные ресурсы в рупоры своих взглядов.
*"Голос Америки" включен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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