https://ria.ru/20210122/smi-1594098804.html

СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки

СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки

Сразу после вступления Джо Байдена в должность президента Соединенных Штатов в международных вещателях США, которые находятся под контролем государства,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T04:57

2021-01-22T04:57

2021-01-22T05:09

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сразу после вступления Джо Байдена в должность президента Соединенных Штатов в международных вещателях США, которые находятся под контролем государства, начались кадровые чистки, сообщает газета Washington Post.В среду сразу после инаугурации Байдена ушел в отставку глава Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкл Пэк, назначенный Дональдом Трампом. Это ведомство курирует целый ряд новостных ресурсов, в том числе радиостанцию "Голос Америки"* (VOA*). Пэк заявил, что уволился со своего поста по требованию Байдена.И. о. главы USAGM была назначена журналистка Келу Чжао, сотрудник "Голоса Америки"* с почти 40-летним стажем. Чжао в свою очередь в четверг уволила директора VOA Роберта Райлли и его заместителя Элизабет Роббинс. Временным главой "Голоса Америки"* стала Иоланда Лопес, также ветеран радиостанции.По мнению издания, кадровая политика Байдена в данной сфере отражает заявления некоторых критиков Трампа, утверждавших, что экс-президент хочет превратить новостные ресурсы в рупоры своих взглядов.*"Голос Америки" включен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

https://ria.ru/20210121/bayden-1594088730.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире