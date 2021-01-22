https://ria.ru/20210122/smartfon-1594095773.html

Как спасти экран смартфона от выгорания

Как спасти экран смартфона от выгорания

Владельцы современных смартфонов все чаще сталкиваются с проблемой выгорания экрана. С чем это связано и как этого не допустить, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T02:12

2021-01-22T02:12

2021-01-22T02:12

дмитрий рябинин

технологии

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владельцы современных смартфонов все чаще сталкиваются с проблемой выгорания экрана. С чем это связано и как этого не допустить, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.Выгорание экрана буквально за последние несколько лет превратилось в проблему для пользователей смартфонов. Это связано с тем, что люди стали чаще использовать гаджеты и реже менять, считает Дмитрий Рябинин. В результате уже после двух лет эксплуатации начинается выгорание матрицы и на экранах появляются остаточные следы элементов интерфейса. Эксперт отметил, что способов восстановить дисплей сейчас нет, но можно продлить срок его работы, если придерживаться нескольких довольно простых рекомендаций. "По возможности используйте темную тему оформления, это увеличит время работы смартфонов. В идеале нужно еще включить принудительный таймер выключения экрана при отсутствии активности – лучше всего не больше пяти минут, это поможет не изнашивать экран, если просто забыли выключить смартфон. Без необходимости лучше не выкручивать яркость на максимум, не использовать смартфон как часы с постоянно активным изображением и почаще менять обои и расположение иконок", – посоветовал Дмитрий Рябинин.Эксперт отметил, что приобретая новый гаджет, не стоит брать образцы с витрины, даже по привлекательной цене, ведь они долгое время находились в рабочем состоянии. И если дефекты не будут видны сразу, они могут проявиться через несколько месяцев. Также лучше выбирать производителя, у которого есть собственное производство и дисплеев, и других комплектующих, отметил Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210114/prilozheniya-1593086986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рябинин, технологии