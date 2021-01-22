Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/siriya-1594111316.html
Сирийская ПВО отразила атаку Израиля в районе Хама
Сирийская ПВО отразила атаку Израиля в районе Хама
Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе города Хама в центральной части Сирии, сообщает сирийское государственное... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T09:50
2021-01-22T09:50
триполи
сирия
израиль
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155019/93/1550199389_467:0:3072:1465_1920x0_80_0_0_1cd90321917bd428b029f981dd00eb8d.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе города Хама в центральной части Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на военный источник."Средства ПВО сирийской армии отразили ракетный удар Израиля по окрестностям города Хама", - сообщает агентство.Как сообщается, атака была совершена в 4.00 по местному времени (5.00 мск) со стороны города Триполи на севере Ливана. "Большинство ракет было перехвачено", - сообщил источник.
https://ria.ru/20210111/siriya-1592638066.html
триполи
сирия
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155019/93/1550199389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_662172241a9571bc64e52dfc793d32e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
триполи, сирия, израиль, ливан, в мире

Сирийская ПВО отразила атаку Израиля в районе Хама

09:50 22.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе города Хама в центральной части Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
"Средства ПВО сирийской армии отразили ракетный удар Израиля по окрестностям города Хама", - сообщает агентство.
Как сообщается, атака была совершена в 4.00 по местному времени (5.00 мск) со стороны города Триполи на севере Ливана. "Большинство ракет было перехвачено", - сообщил источник.
Освобожденный бойцами Сирийской арабской армии (САА) от террористов город Шейх-Мискин в сирийской провинции Дераа - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 20:15Война в Сирии
В Сирии группа детей подорвалась на мине
 
ТриполиСирияИзраильЛиванВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния