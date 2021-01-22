https://ria.ru/20210122/siriya-1594111316.html
Сирийская ПВО отразила атаку Израиля в районе Хама
Сирийская ПВО отразила атаку Израиля в районе Хама
Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе города Хама в центральной части Сирии, сообщает сирийское государственное... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T09:50
2021-01-22T09:50
2021-01-22T09:50
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе города Хама в центральной части Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на военный источник."Средства ПВО сирийской армии отразили ракетный удар Израиля по окрестностям города Хама", - сообщает агентство.Как сообщается, атака была совершена в 4.00 по местному времени (5.00 мск) со стороны города Триполи на севере Ливана. "Большинство ракет было перехвачено", - сообщил источник.
https://ria.ru/20210111/siriya-1592638066.html
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