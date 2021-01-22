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https://ria.ru/20210122/shtraf-1594184803.html
Россиянку обязали заплатить более 200 тысяч рублей за курение в самолете
Россиянку обязали заплатить более 200 тысяч рублей за курение в самолете
Российский лоукостер отсудил у туристки более 200 тысяч рублей за курение на борту самолета, сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:43
2021-01-22T16:43
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский лоукостер отсудил у туристки более 200 тысяч рублей за курение на борту самолета, сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области. Представители российского лоукостера пояснили, что путешественница приобрела билет по маршруту Мурманск - Москва, в установленном порядке прошла все предполетные формальности и села в самолет. Но из-за неоднократного нарушения пассажиркой правил нахождения на борту воздушного судна и невыполнения распоряжений командира о запрете курения, лайнер совершил вынужденную посадку на ближайший запасной аэродром города Петрозаводска. Там женщину сняли с борта сотрудники полиции.Из-за с противоправных действий ответчика истец понес убытки в размере 212 966 рублей 48 копеек. "Они сложились из стоимости дополнительного расхода топлива, вызванного отклонением от планируемого маршрута и совершением дополнительной посадки в аэропорту Петрозаводска; аэропортовых сборов и наземного обслуживания; расходов на увеличение летного времени; дополнительных расходов на заработную плату экипажа", — уточнили в пресс-службе лоукостера.В ходе разбирательства представитель ответчика не согласился с заявленными требованиями. Он привел доводы о том, что командир воздушного судна, приняв решение о вынужденной посадке, злоупотребил своим правом, поскольку чрезвычайные обстоятельства, препятствующие продолжению полета, отсутствовали.Но суд установил, что ответчик нарушила пункты 4,5 раздела IV Приложения 4 Стандарта Правил перевозки пассажиров и багажа авиакомпании, а именно, находясь на борту воздушного судна, курила в туалетной комнате табачное изделие.Ответчик свои противоправные действия не отрицала, более того, во время оформления старшим бортпроводником документов повторно покурила.Сумма решением суда взыскана с туристки, но решение пока не вступило в законную силу.
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РИА Новости
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туристы, новости - туризм

Россиянку обязали заплатить более 200 тысяч рублей за курение в самолете

16:43 22.01.2021
 
© Фото : pixabay/lukasbieriСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : pixabay/lukasbieri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский лоукостер отсудил у туристки более 200 тысяч рублей за курение на борту самолета, сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.
Представители российского лоукостера пояснили, что путешественница приобрела билет по маршруту Мурманск - Москва, в установленном порядке прошла все предполетные формальности и села в самолет. Но из-за неоднократного нарушения пассажиркой правил нахождения на борту воздушного судна и невыполнения распоряжений командира о запрете курения, лайнер совершил вынужденную посадку на ближайший запасной аэродром города Петрозаводска. Там женщину сняли с борта сотрудники полиции.
Из-за с противоправных действий ответчика истец понес убытки в размере 212 966 рублей 48 копеек. "Они сложились из стоимости дополнительного расхода топлива, вызванного отклонением от планируемого маршрута и совершением дополнительной посадки в аэропорту Петрозаводска; аэропортовых сборов и наземного обслуживания; расходов на увеличение летного времени; дополнительных расходов на заработную плату экипажа", — уточнили в пресс-службе лоукостера.
В ходе разбирательства представитель ответчика не согласился с заявленными требованиями. Он привел доводы о том, что командир воздушного судна, приняв решение о вынужденной посадке, злоупотребил своим правом, поскольку чрезвычайные обстоятельства, препятствующие продолжению полета, отсутствовали.
Но суд установил, что ответчик нарушила пункты 4,5 раздела IV Приложения 4 Стандарта Правил перевозки пассажиров и багажа авиакомпании, а именно, находясь на борту воздушного судна, курила в туалетной комнате табачное изделие.
Ответчик свои противоправные действия не отрицала, более того, во время оформления старшим бортпроводником документов повторно покурила.
Сумма решением суда взыскана с туристки, но решение пока не вступило в законную силу.
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