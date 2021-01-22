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Роспотребнадзор сравнил "британский" штамм коронавируса с "уханьским"
Роспотребнадзор сравнил "британский" штамм коронавируса с "уханьским"
"Британский" штамм коронавируса принципиально не отличается от "уханьского" или других штаммов, так как не произошло даже 1% изменения в его геноме, заявил... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:47
2021-01-22T18:47
2021-01-22T18:47
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса принципиально не отличается от "уханьского" или других штаммов, так как не произошло даже 1% изменения в его геноме, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Британский" штамм принципиально не отличается от "уханьского" или тех штаммов, которые циркулировали, потому что даже одного процента изменения в геноме не произошло", - сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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