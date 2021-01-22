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Роспотребнадзор сравнил "британский" штамм коронавируса с "уханьским"

Роспотребнадзор сравнил "британский" штамм коронавируса с "уханьским"

"Британский" штамм коронавируса принципиально не отличается от "уханьского" или других штаммов, так как не произошло даже 1% изменения в его геноме, заявил... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T18:47

2021-01-22T18:47

2021-01-22T18:47

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александр горелов

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здоровье - общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса принципиально не отличается от "уханьского" или других штаммов, так как не произошло даже 1% изменения в его геноме, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Британский" штамм принципиально не отличается от "уханьского" или тех штаммов, которые циркулировали, потому что даже одного процента изменения в геноме не произошло", - сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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