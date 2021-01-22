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В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
Установлено местонахождение тела третьего горняка, погибшего на шахте в Кузбассе из-за обрушения породы, его поднимают на поверхность, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T06:19
2021-01-22T06:19
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Установлено местонахождение тела третьего горняка, погибшего на шахте в Кузбассе из-за обрушения породы, его поднимают на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.Ранее сообщалось, что на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, в результате чего два человека погибли, местонахождение и судьба еще одного шахтера были неизвестны. Возбуждено уголовное дело."Местонахождение тела третьего горняка установлено, в данный момент горноспасатели поднимают его на поверхность", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия

В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте

06:19 22.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Установлено местонахождение тела третьего горняка, погибшего на шахте в Кузбассе из-за обрушения породы, его поднимают на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, в результате чего два человека погибли, местонахождение и судьба еще одного шахтера были неизвестны. Возбуждено уголовное дело.
"Местонахождение тела третьего горняка установлено, в данный момент горноспасатели поднимают его на поверхность", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьПроисшествия
 
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