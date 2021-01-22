https://ria.ru/20210122/shakhta-1594100662.html

В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте

В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте

Установлено местонахождение тела третьего горняка, погибшего на шахте в Кузбассе из-за обрушения породы, его поднимают на поверхность, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T06:19

2021-01-22T06:19

2021-01-22T06:19

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Установлено местонахождение тела третьего горняка, погибшего на шахте в Кузбассе из-за обрушения породы, его поднимают на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.Ранее сообщалось, что на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, в результате чего два человека погибли, местонахождение и судьба еще одного шахтера были неизвестны. Возбуждено уголовное дело."Местонахождение тела третьего горняка установлено, в данный момент горноспасатели поднимают его на поверхность", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210117/shakhter-1593383660.html

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия