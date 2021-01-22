https://ria.ru/20210122/serial-1594142559.html

HBO экранизирует повести, хронологически предшествующие "Игре престолов"

HBO экранизирует повести, хронологически предшествующие "Игре престолов"

Кабельная сеть HBO приступила к разработке экранизации повестей Джорджа Мартина, действие в которых происходит раньше событий, описанных в популярном сериале... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:58

2021-01-22T12:58

2021-01-22T12:58

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джордж мартин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кабельная сеть HBO приступила к разработке экранизации повестей Джорджа Мартина, действие в которых происходит раньше событий, описанных в популярном сериале "Игра престолов", сообщает издание Variety со ссылкой на информированные источники.Действие "Повестей о Дунке и Эгге" происходит в том же вымышленном мире, что и романов цикла "Песнь Льда и Пламени", но почти на век раньше. Один из его главных героев - принц Эйгон Таргариен по прозвищу Эгг, который выполняет роль оруженосца странствующего рыцаря.Хотя проект находится на ранней стадии разработки, издание отмечает, что он имеет высокий приоритет у боссов HBO, стремящихся повторить успех "Игры престолов".Это не первый приквел к "Игре Престолов" об истории династии Таргариенов, который планирует снять НВО. В октябре сообщалось о создании сериала House of the Dragon ("Дом дракона"). В отличие от "Повестей о Дунке и Эгге" уже известна запланированная дата его премьеры – в 2022 году.Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

https://ria.ru/20201205/prikvel-1587670857.html

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кино и сериалы, новости культуры, hbo, игра престолов (сериал), джордж мартин