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https://ria.ru/20210122/serial-1594142559.html
HBO экранизирует повести, хронологически предшествующие "Игре престолов"
HBO экранизирует повести, хронологически предшествующие "Игре престолов"
Кабельная сеть HBO приступила к разработке экранизации повестей Джорджа Мартина, действие в которых происходит раньше событий, описанных в популярном сериале... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:58
2021-01-22T12:58
культура
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новости культуры
hbo
игра престолов (сериал)
джордж мартин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кабельная сеть HBO приступила к разработке экранизации повестей Джорджа Мартина, действие в которых происходит раньше событий, описанных в популярном сериале "Игра престолов", сообщает издание Variety со ссылкой на информированные источники.Действие "Повестей о Дунке и Эгге" происходит в том же вымышленном мире, что и романов цикла "Песнь Льда и Пламени", но почти на век раньше. Один из его главных героев - принц Эйгон Таргариен по прозвищу Эгг, который выполняет роль оруженосца странствующего рыцаря.Хотя проект находится на ранней стадии разработки, издание отмечает, что он имеет высокий приоритет у боссов HBO, стремящихся повторить успех "Игры престолов".Это не первый приквел к "Игре Престолов" об истории династии Таргариенов, который планирует снять НВО. В октябре сообщалось о создании сериала House of the Dragon ("Дом дракона"). В отличие от "Повестей о Дунке и Эгге" уже известна запланированная дата его премьеры – в 2022 году.Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, игра престолов (сериал), джордж мартин

HBO экранизирует повести, хронологически предшествующие "Игре престолов"

12:58 22.01.2021
 
© Bighead Littlehead (2011 – ...)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Bighead Littlehead (2011 – ...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кабельная сеть HBO приступила к разработке экранизации повестей Джорджа Мартина, действие в которых происходит раньше событий, описанных в популярном сериале "Игра престолов", сообщает издание Variety со ссылкой на информированные источники.
Действие "Повестей о Дунке и Эгге" происходит в том же вымышленном мире, что и романов цикла "Песнь Льда и Пламени", но почти на век раньше. Один из его главных героев - принц Эйгон Таргариен по прозвищу Эгг, который выполняет роль оруженосца странствующего рыцаря.
Хотя проект находится на ранней стадии разработки, издание отмечает, что он имеет высокий приоритет у боссов HBO, стремящихся повторить успех "Игры престолов".
Это не первый приквел к "Игре Престолов" об истории династии Таргариенов, который планирует снять НВО. В октябре сообщалось о создании сериала House of the Dragon ("Дом дракона"). В отличие от "Повестей о Дунке и Эгге" уже известна запланированная дата его премьеры – в 2022 году.
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
Драконы из приквела Игры престолов Дома Дракона - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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Стало известно, когда начнутся съемки приквела "Игры престолов"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыHBOИгра престолов (сериал)Джордж Мартин
 
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