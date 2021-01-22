https://ria.ru/20210122/sanctions-1594225054.html

В Германии заявили о потерях от антироссийских санкций

В Германии заявили о потерях от антироссийских санкций

Немецкая экономика понесла заметный урон из-за введенных Евросоюзом антироссийских санкций, говорится в опросе Мюнхенского института экономических исследований... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T20:37

2021-01-22T20:37

2021-01-22T20:37

россия

северный поток — 2

санкции в отношении россии

евросоюз

германия

экономика

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Санкции против России ударили по Германии

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Немецкая экономика понесла заметный урон из-за введенных Евросоюзом антироссийских санкций, говорится в опросе Мюнхенского института экономических исследований (Ifo). Социологи опросили 862 немецкие компании и выяснили, что ограничения привели к росту бюрократических издержек и трудностям при ведении бизнеса с Россией. Около половины респондентов выступили за отмену санкций, отметив, что этот шаг был бы выгоден для них. Наиболее пострадавшими отраслями немецкой экономики оказались автопром, машиностроение и химическая промышленность, причем сильнее всего удар пришелся на восточные федеральные земли. Среди проблем, возникших перед немецкими компаниями в России, отмечаются колебания курсов валют, политика импортозамещения, потеря доверия и репутации, а также усиление конкуренции с фирмами из третьих стран. Большая часть опрошенных также выступила за завершение строительства газопровода "Северный поток — 2". Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом Минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588521298.html

https://ria.ru/20201017/senat-1580177162.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, евросоюз, германия, экономика