В Германии заявили о потерях от антироссийских санкций
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Немецкая экономика понесла заметный урон из-за введенных Евросоюзом антироссийских санкций, говорится в опросе Мюнхенского института экономических исследований (Ifo).
Социологи опросили 862 немецкие компании и выяснили, что ограничения привели к росту бюрократических издержек и трудностям при ведении бизнеса с Россией. Около половины респондентов выступили за отмену санкций, отметив, что этот шаг был бы выгоден для них.
Наиболее пострадавшими отраслями немецкой экономики оказались автопром, машиностроение и химическая промышленность, причем сильнее всего удар пришелся на восточные федеральные земли.
Среди проблем, возникших перед немецкими компаниями в России, отмечаются колебания курсов валют, политика импортозамещения, потеря доверия и репутации, а также усиление конкуренции с фирмами из третьих стран.
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Большая часть опрошенных также выступила за завершение строительства газопровода "Северный поток — 2".
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом Минских соглашений по урегулированию.
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