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В Германии заявили о потерях от антироссийских санкций
В Германии заявили о потерях от антироссийских санкций
Немецкая экономика понесла заметный урон из-за введенных Евросоюзом антироссийских санкций, говорится в опросе Мюнхенского института экономических исследований... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:37
2021-01-22T20:37
россия
северный поток — 2
санкции в отношении россии
евросоюз
германия
экономика
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Санкции против России ударили по Германии
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Немецкая экономика понесла заметный урон из-за введенных Евросоюзом антироссийских санкций, говорится в опросе Мюнхенского института экономических исследований (Ifo). Социологи опросили 862 немецкие компании и выяснили, что ограничения привели к росту бюрократических издержек и трудностям при ведении бизнеса с Россией. Около половины респондентов выступили за отмену санкций, отметив, что этот шаг был бы выгоден для них. Наиболее пострадавшими отраслями немецкой экономики оказались автопром, машиностроение и химическая промышленность, причем сильнее всего удар пришелся на восточные федеральные земли. Среди проблем, возникших перед немецкими компаниями в России, отмечаются колебания курсов валют, политика импортозамещения, потеря доверия и репутации, а также усиление конкуренции с фирмами из третьих стран. Большая часть опрошенных также выступила за завершение строительства газопровода "Северный поток — 2". Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом Минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588521298.html
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россия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, евросоюз, германия, экономика

В Германии заявили о потерях от антироссийских санкций

20:37 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Немецкая экономика понесла заметный урон из-за введенных Евросоюзом антироссийских санкций, говорится в опросе Мюнхенского института экономических исследований (Ifo).
Социологи опросили 862 немецкие компании и выяснили, что ограничения привели к росту бюрократических издержек и трудностям при ведении бизнеса с Россией. Около половины респондентов выступили за отмену санкций, отметив, что этот шаг был бы выгоден для них.
Наиболее пострадавшими отраслями немецкой экономики оказались автопром, машиностроение и химическая промышленность, причем сильнее всего удар пришелся на восточные федеральные земли.
Среди проблем, возникших перед немецкими компаниями в России, отмечаются колебания курсов валют, политика импортозамещения, потеря доверия и репутации, а также усиление конкуренции с фирмами из третьих стран.
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Большая часть опрошенных также выступила за завершение строительства газопровода "Северный поток — 2".
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом Минских соглашений по урегулированию.
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РоссияСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииЕвросоюзГерманияЭкономика
 
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