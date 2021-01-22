https://ria.ru/20210122/samolet-1594172601.html
В Югре самолет вынужденно сел из-за отказа датчиков шасси
В Югре самолет вынужденно сел из-за отказа датчиков шасси
Самолет авиакомпании S7, летевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Новосибирск, вынужденно сел в Нижневартовске (ХМАО) из-за отказа датчиков шасси, сообщает Уральская РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:30
2021-01-22T15:30
2021-01-22T15:30
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новосибирск
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новый уренгой
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, летевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Новосибирск, вынужденно сел в Нижневартовске (ХМАО) из-за отказа датчиков шасси, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Двадцать второго января в 16.15 (14.15 мск - ред.) в аэропорту Нижневартовска произвело вынужденную посадку воздушное судно Embraer-170 авиакомпании "Сибирь", выполнявшее рейс SBI5336 сообщением "Новый Уренгой - Новосибирск". Причина вынужденной посадки - отказ датчиков системы шасси", - говорится в сообщении.На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 51 пассажир, посадка произошла в штатном режиме, пострадавших нет, уточняет ведомство.Согласно информации на сайте аэропорта Нижневартовска, рейс отправится в пункт назначения в пятницу в 20.20 (18.20 мск).
https://ria.ru/20201230/samolet-1591598933.html
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s7 airlines, новосибирск, нижневартовск, новый уренгой, происшествия