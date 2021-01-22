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Россия не получала приглашений на саммит G7, заявил Песков
Россия не получала приглашений на саммит G7, заявил Песков
Москва не получала никаких приглашений на саммит G7, который состоится в Великобритании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:23
2021-01-22T17:40
дональд трамп
сша
g7
корнуолл
дмитрий песков
москва
южная корея
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва не получала никаких приглашений на саммит G7, который состоится в Великобритании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Австралия, Индия и Южная Корея приглашены в качестве стран-гостей к участию в саммите, который пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня."Нет. Никаких приглашений не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на саммит "семерки" в Великобританию.В 2020 году Дональд Трамп, будучи тогда еще президентом США, заявлял, что присутствия России в G7 требует здравый смысл, и перенес встречу "Большой семерки" с лета на сентябрь, отметив, что хочет пригласить туда дополнительно четыре страны, включая Россию. Но саммит "группы семи" так и не состоялся.
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сша
корнуолл
москва
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дональд трамп, сша, g7, корнуолл, дмитрий песков, москва, южная корея, в мире

Россия не получала приглашений на саммит G7, заявил Песков

17:23 22.01.2021 (обновлено: 17:40 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва не получала никаких приглашений на саммит G7, который состоится в Великобритании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Австралия, Индия и Южная Корея приглашены в качестве стран-гостей к участию в саммите, который пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня.
"Нет. Никаких приглашений не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на саммит "семерки" в Великобританию.
В 2020 году Дональд Трамп, будучи тогда еще президентом США, заявлял, что присутствия России в G7 требует здравый смысл, и перенес встречу "Большой семерки" с лета на сентябрь, отметив, что хочет пригласить туда дополнительно четыре страны, включая Россию. Но саммит "группы семи" так и не состоялся.
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Дональд ТрампСШАG7КорнуоллДмитрий ПесковМоскваЮжная КореяВ мире
 
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