https://ria.ru/20210122/sammit-1594194088.html
Россия не получала приглашений на саммит G7, заявил Песков
Россия не получала приглашений на саммит G7, заявил Песков
Москва не получала никаких приглашений на саммит G7, который состоится в Великобритании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:23
2021-01-22T17:23
2021-01-22T17:40
дональд трамп
сша
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дмитрий песков
москва
южная корея
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва не получала никаких приглашений на саммит G7, который состоится в Великобритании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Австралия, Индия и Южная Корея приглашены в качестве стран-гостей к участию в саммите, который пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня."Нет. Никаких приглашений не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на саммит "семерки" в Великобританию.В 2020 году Дональд Трамп, будучи тогда еще президентом США, заявлял, что присутствия России в G7 требует здравый смысл, и перенес встречу "Большой семерки" с лета на сентябрь, отметив, что хочет пригласить туда дополнительно четыре страны, включая Россию. Но саммит "группы семи" так и не состоялся.
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дональд трамп, сша, g7, корнуолл, дмитрий песков, москва, южная корея, в мире
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва
не получала никаких приглашений на саммит G7
, который состоится в Великобритании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
Австралия, Индия и Южная Корея приглашены в качестве стран-гостей к участию в саммите, который пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня.
"Нет. Никаких приглашений не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на саммит "семерки" в Великобританию.
В 2020 году Дональд Трамп, будучи тогда еще президентом США, заявлял, что присутствия России в G7 требует здравый смысл, и перенес встречу "Большой семерки" с лета на сентябрь, отметив, что хочет пригласить туда дополнительно четыре страны, включая Россию. Но саммит "группы семи" так и не состоялся.