https://ria.ru/20210122/putin-1594166740.html
Путин обсудил с Совбезом вопросы стратегической стабильности
Путин обсудил с Совбезом вопросы стратегической стабильности
Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы стратегической стабильности, а также внутрироссийские... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:02
2021-01-22T15:02
2021-01-22T15:26
сергей лавров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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вячеслав володин
дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы стратегической стабильности, а также внутрироссийские проблемы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России", - сказал Песков журналистам. "Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - добавил представитель Кремля.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров и внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
https://ria.ru/20210122/dogovor-1594161564.html
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сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, александр бортников, политика