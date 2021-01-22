https://ria.ru/20210122/putin-1594138396.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу международный телефонный разговор и оперативное совещание с членами Совбеза России, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:35
2021-01-22T12:35
2021-01-22T12:35
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_6297e42c6b5c9b25bdb1502d719e5a3a.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу международный телефонный разговор и оперативное совещание с членами Совбеза России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент продолжает сегодня работать в Ново-Огарево. Мы ожидаем проведение международного телефонного разговора, в течение часа-полутора мы дадим сообщение. Сегодня в течение дня у президента рабочие встречи. И он имеет в виду в середине провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.
https://ria.ru/20210121/bayden-1593942337.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aeb00d13af92e2576c0ac097419c592d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика