https://ria.ru/20210122/putin-1594138396.html

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу международный телефонный разговор и оперативное совещание с членами Совбеза России, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:35

2021-01-22T12:35

2021-01-22T12:35

совет безопасности рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу международный телефонный разговор и оперативное совещание с членами Совбеза России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент продолжает сегодня работать в Ново-Огарево. Мы ожидаем проведение международного телефонного разговора, в течение часа-полутора мы дадим сообщение. Сегодня в течение дня у президента рабочие встречи. И он имеет в виду в середине провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.

https://ria.ru/20210121/bayden-1593942337.html

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2021

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совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика