Светлана Дружинина получила почетный приз "Золотого орла"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии "Золотой орел" Режиссер Светлана Дружинина
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Режиссёр Светлана Дружинина получила почетный приз национальной кинематографической премии "Золотой орёл" за вклад в искусство, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
"Наверное, нужно говорить слова, но время позднее... Могу сказать только, что без этого жить невозможно", - сказала Дружинина, которой зал аплодировал стоя.
Дружинина – народная артистка России (2001), заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), академик Петровской академии наук и искусства, Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин "Олимпия" Российской Академии бизнеса и предпринимательства (2002). Награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2012).
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии "Золотой орел" Режиссер Светлана Дружинина, режиссер и продюсер Алексей Учитель, кинооператор Анатолий Мукасей
Церемония вручения премии "Золотой орел" Режиссер Светлана Дружинина, режиссер и продюсер Алексей Учитель, кинооператор Анатолий Мукасей
В 2020 году почетный приз вручили актрисе Алисе Фрейндлих, которая снялась в фильмах "Неоконченная повесть", "Служебный роман", "Сталкер", "Д' Артаньян и три мушкетера", "Карп отмороженный", "Соломенная шляпка", "Жестокий романс" и многих других.
Премия "Золотой орел" учреждена "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России" 4 марта 2002 года. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. В этом году Академия учредила денежные призы в индивидуальных номинациях - 150 тысяч рублей и 300 тысяч рублей за фильмы и сериалы.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии "Золотой орел" Актер Александр Домогаров и режиссер Светлана Дружинина
Церемония вручения премии "Золотой орел" Актер Александр Домогаров и режиссер Светлана Дружинина