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Создан прибор для определения заразности новых штаммов коронавируса
Создан прибор для определения заразности новых штаммов коронавируса
Ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии в Канаде разработали прибор для оценки заразности различных штаммов коронавируса. Исследование... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:51
2021-01-22T12:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
канада
в мире
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии в Канаде разработали прибор для оценки заразности различных штаммов коронавируса. Исследование опубликовано на портале препринтов bioRxiv.Биосенсор оценивает взаимодействие белка-"шипа" SARS-CoV-2 и фермента ACE2, через который происходит проникновение вируса в клетку.Специалисты прикрепили к шипу и ферменту по одному фрагменту белка люциферазы. При их взаимодействии белок начинает светиться. По интенсивности света ученым удалось определить, как много шипов связалось с ACE2. Вся процедура занимает не более 30 минут.По словам авторов работы, прибор также можно использовать при создании препаратов от COVID-19. Так, если лекарство эффективно, то характерного свечения наблюдаться не будет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, канада, в мире

Создан прибор для определения заразности новых штаммов коронавируса

11:51 22.01.2021 (обновлено: 12:36 22.01.2021)
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии в Канаде разработали прибор для оценки заразности различных штаммов коронавируса. Исследование опубликовано на портале препринтов bioRxiv.
Биосенсор оценивает взаимодействие белка-"шипа" SARS-CoV-2 и фермента ACE2, через который происходит проникновение вируса в клетку.
Специалисты прикрепили к шипу и ферменту по одному фрагменту белка люциферазы. При их взаимодействии белок начинает светиться. По интенсивности света ученым удалось определить, как много шипов связалось с ACE2. Вся процедура занимает не более 30 минут.
По словам авторов работы, прибор также можно использовать при создании препаратов от COVID-19. Так, если лекарство эффективно, то характерного свечения наблюдаться не будет.
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