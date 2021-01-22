https://ria.ru/20210122/pribor-1594130582.html

Создан прибор для определения заразности новых штаммов коронавируса

Создан прибор для определения заразности новых штаммов коронавируса

Ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии в Канаде разработали прибор для оценки заразности различных штаммов коронавируса. Исследование... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:51

2021-01-22T11:51

2021-01-22T12:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

канада

в мире

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии в Канаде разработали прибор для оценки заразности различных штаммов коронавируса. Исследование опубликовано на портале препринтов bioRxiv.Биосенсор оценивает взаимодействие белка-"шипа" SARS-CoV-2 и фермента ACE2, через который происходит проникновение вируса в клетку.Специалисты прикрепили к шипу и ферменту по одному фрагменту белка люциферазы. При их взаимодействии белок начинает светиться. По интенсивности света ученым удалось определить, как много шипов связалось с ACE2. Вся процедура занимает не более 30 минут.По словам авторов работы, прибор также можно использовать при создании препаратов от COVID-19. Так, если лекарство эффективно, то характерного свечения наблюдаться не будет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/covid19-1593694864.html

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2021

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коронавирус covid-19, канада, в мире