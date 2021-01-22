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https://ria.ru/20210122/premiya-1594232755.html
Лучшим фильмом премии "Золотой орел" стал "Блокадный дневник"
Лучшим фильмом премии "Золотой орел" стал "Блокадный дневник"
Лучшим фильмом, по версии кинематографической премии "Золотой орел", стал "Блокадный дневник" режиссёра Андрея Зайцева, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T22:08
2021-01-22T22:08
культура
андрей кончаловский
алесь адамович (александр адамович)
владимир наумов
золотой орел (премия)
мосфильм
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лучшим фильмом, по версии кинематографической премии "Золотой орел", стал "Блокадный дневник" режиссёра Андрея Зайцева, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.Ранее "Блокадный дневник" получил гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ).Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм"."Для меня это полная неожиданность... Я очень благодарен всей команде, без них бы не было этой картины... Этого сценария, этого фильма не было бы, если бы не было "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича, потому что именно она дала толчок к тому, что я понял, не знаю, почему, что хочу снять это кино", - сказал Зайцев, который также получил награду за лучший сценарий.За победу в номинации "Лучший фильм" боролись пять картин: "Блокадный дневник", "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Лед 2" Жоры Крыжовникова, "Союз Спасения" Андрея Кравчука и "Стрельцов" Ильи Учителя.События фильма "Блокадный дневник" разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, недавно похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
https://ria.ru/20210122/priz-1594232605.html
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андрей кончаловский, алесь адамович (александр адамович), владимир наумов, золотой орел (премия), мосфильм

Лучшим фильмом премии "Золотой орел" стал "Блокадный дневник"

22:08 22.01.2021
 
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Блокадный дневник"
Кадр из фильма Блокадный дневник - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Пресс-служба ММКФ
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лучшим фильмом, по версии кинематографической премии "Золотой орел", стал "Блокадный дневник" режиссёра Андрея Зайцева, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Ранее "Блокадный дневник" получил гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ).
Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".
"Для меня это полная неожиданность... Я очень благодарен всей команде, без них бы не было этой картины... Этого сценария, этого фильма не было бы, если бы не было "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича, потому что именно она дала толчок к тому, что я понял, не знаю, почему, что хочу снять это кино", - сказал Зайцев, который также получил награду за лучший сценарий.
Церемония вручения премии Золотой орел Режиссер Светлана Дружинина - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 22:04Культура
Светлана Дружинина получила почетный приз "Золотого орла"
За победу в номинации "Лучший фильм" боролись пять картин: "Блокадный дневник", "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Лед 2" Жоры Крыжовникова, "Союз Спасения" Андрея Кравчука и "Стрельцов" Ильи Учителя.
События фильма "Блокадный дневник" разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, недавно похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Режиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму Рай - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 21:45Культура
Андрей Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
 
КультураАндрей КончаловскийАлесь Адамович (Александр Адамович)Владимир НаумовЗолотой Орел (премия)Мосфильм
 
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