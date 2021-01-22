Лучшим фильмом премии "Золотой орел" стал "Блокадный дневник"
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Блокадный дневник"
© Пресс-служба ММКФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лучшим фильмом, по версии кинематографической премии "Золотой орел", стал "Блокадный дневник" режиссёра Андрея Зайцева, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Ранее "Блокадный дневник" получил гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ).
Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".
"Для меня это полная неожиданность... Я очень благодарен всей команде, без них бы не было этой картины... Этого сценария, этого фильма не было бы, если бы не было "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича, потому что именно она дала толчок к тому, что я понял, не знаю, почему, что хочу снять это кино", - сказал Зайцев, который также получил награду за лучший сценарий.
За победу в номинации "Лучший фильм" боролись пять картин: "Блокадный дневник", "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Лед 2" Жоры Крыжовникова, "Союз Спасения" Андрея Кравчука и "Стрельцов" Ильи Учителя.
События фильма "Блокадный дневник" разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, недавно похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.