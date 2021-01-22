Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210122/premiya-1594231567.html
Юрий Борисов получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль
Юрий Борисов получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль
Актер Юрий Борисов стал лучшим актером 2020 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", его наградили за роль в фильме "Калашников",... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:46
2021-01-22T21:46
культура
юрий борисов (режиссер)
золотой орел (премия)
мосфильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594231412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9c1c36c6df8f0335be85cf01ab354fd.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Актер Юрий Борисов стал лучшим актером 2020 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", его наградили за роль в фильме "Калашников", передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения награды проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".Среди претендентов на победу в номинации "Лучшая мужская роль в кино" были также Александр Петров, снявшийся в фильме "Стрельцов", и Максим Матвеев, снявшийся в фильме "Союз спасения".В номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" победу одержал Максим Матвеев, который сыграл в сериале "Триггер".Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
https://ria.ru/20210122/premiya-1594231431.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594231412_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9038075927f8d0d6c01a80573d1d0459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий борисов (режиссер), золотой орел (премия), мосфильм

Юрий Борисов получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль

21:46 22.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии "Золотой орел" Актер Юрий Борисов
Церемония вручения премии Золотой орел Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Актер Юрий Борисов стал лучшим актером 2020 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", его наградили за роль в фильме "Калашников", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения награды проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".
Среди претендентов на победу в номинации "Лучшая мужская роль в кино" были также Александр Петров, снявшийся в фильме "Стрельцов", и Максим Матвеев, снявшийся в фильме "Союз спасения".
В номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" победу одержал Максим Матвеев, который сыграл в сериале "Триггер".
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Режиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму Рай - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 21:45Культура
Андрей Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
 
КультураЮрий Борисов (режиссер)Золотой Орел (премия)Мосфильм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния