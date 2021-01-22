https://ria.ru/20210122/premiya-1594231567.html
Юрий Борисов получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль
Юрий Борисов получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль
Актер Юрий Борисов стал лучшим актером 2020 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", его наградили за роль в фильме "Калашников",... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:46
2021-01-22T21:46
2021-01-22T21:46
культура
юрий борисов (режиссер)
золотой орел (премия)
мосфильм
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Актер Юрий Борисов стал лучшим актером 2020 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", его наградили за роль в фильме "Калашников", передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения награды проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".Среди претендентов на победу в номинации "Лучшая мужская роль в кино" были также Александр Петров, снявшийся в фильме "Стрельцов", и Максим Матвеев, снявшийся в фильме "Союз спасения".В номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" победу одержал Максим Матвеев, который сыграл в сериале "Триггер".Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
https://ria.ru/20210122/premiya-1594231431.html
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юрий борисов (режиссер), золотой орел (премия), мосфильм