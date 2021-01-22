https://ria.ru/20210122/premiya-1594231431.html

Андрей Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Андрей Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

На кинопремии "Золотой орел" награду в номинации "Лучшая режиссура" получил Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T21:45

2021-01-22T21:45

2021-01-22T22:51

культура

андрей кончаловский

жора крыжовников

владимир наумов

золотой орел (премия)

новочеркасск

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На кинопремии "Золотой орел" награду в номинации "Лучшая режиссура" получил Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи", передает корреспондент РИА Новости.Картина режиссера ранее победила на фестивале российских фильмов "Спутник над Польшей", а также стала главным фильмом года по версии журнала "КиноРепортер". Кроме того, фильм получил спецприз жюри Венецианского фестиваля и был выдвинут от России на премию "Оскар".Конкурентами Кончаловского в этой номинации были режиссер "Блокадного дневника" Андрей Зайцев и Жора Крыжовников, снявший "Лед 2".Действие фильма "Дорогие товарищи" основано на реальных событиях 1962 года в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма — работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) — искренне верит, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.Премию "Золотой орел" в 2002 году учредила Национальная академия кинематографических искусств и наук России. Президент академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премию присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

https://ria.ru/20200124/1563852278.html

https://ria.ru/20201023/konchalovskiy-1581272425.html

новочеркасск

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андрей кончаловский, жора крыжовников, владимир наумов, золотой орел (премия), новочеркасск