Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210122/premiya-1594231431.html
Андрей Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
Андрей Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
На кинопремии "Золотой орел" награду в номинации "Лучшая режиссура" получил Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:45
2021-01-22T22:51
культура
андрей кончаловский
жора крыжовников
владимир наумов
золотой орел (премия)
новочеркасск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148377/81/1483778178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_adccd4a431023543d7a5a1264d80fd23.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На кинопремии "Золотой орел" награду в номинации "Лучшая режиссура" получил Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи", передает корреспондент РИА Новости.Картина режиссера ранее победила на фестивале российских фильмов "Спутник над Польшей", а также стала главным фильмом года по версии журнала "КиноРепортер". Кроме того, фильм получил спецприз жюри Венецианского фестиваля и был выдвинут от России на премию "Оскар".Конкурентами Кончаловского в этой номинации были режиссер "Блокадного дневника" Андрей Зайцев и Жора Крыжовников, снявший "Лед 2".Действие фильма "Дорогие товарищи" основано на реальных событиях 1962 года в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма — работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) — искренне верит, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.Премию "Золотой орел" в 2002 году учредила Национальная академия кинематографических искусств и наук России. Президент академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премию присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
https://ria.ru/20200124/1563852278.html
https://ria.ru/20201023/konchalovskiy-1581272425.html
новочеркасск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148377/81/1483778178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_335111d9164119d0cbd7eaa5abf8d112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей кончаловский, жора крыжовников, владимир наумов, золотой орел (премия), новочеркасск

Андрей Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

21:45 22.01.2021 (обновлено: 22:51 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму "Рай"
Режиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму Рай - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На кинопремии "Золотой орел" награду в номинации "Лучшая режиссура" получил Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи", передает корреспондент РИА Новости.
Картина режиссера ранее победила на фестивале российских фильмов "Спутник над Польшей", а также стала главным фильмом года по версии журнала "КиноРепортер". Кроме того, фильм получил спецприз жюри Венецианского фестиваля и был выдвинут от России на премию "Оскар".
Кадр из фильма Текст(2019) - РИА Новости, 1920, 24.01.2020
24 января 2020, 22:34Культура
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст"
Конкурентами Кончаловского в этой номинации были режиссер "Блокадного дневника" Андрей Зайцев и Жора Крыжовников, снявший "Лед 2".
Действие фильма "Дорогие товарищи" основано на реальных событиях 1962 года в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма — работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) — искренне верит, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.
Премию "Золотой орел" в 2002 году учредила Национальная академия кинематографических искусств и наук России. Президент академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премию присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Режиссер Андрей Кончаловский во время закрытия 77-го Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября 2020, 20:28Культура
Кончаловский получил приз за режиссуру на кинофестивале в Чикаго
 
КультураАндрей КончаловскийЖора КрыжовниковВладимир НаумовЗолотой Орел (премия)Новочеркасск
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния