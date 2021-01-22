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При пожаре в петербургской квартире погибли два человека
При пожаре в петербургской квартире погибли два человека
Тела двоих погибших найдены в горевшей квартире во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T08:49
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Тела двоих погибших найдены в горевшей квартире во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."22 января в 03.45 произошло горение на площади 3 квадратных метра в квартире дома на Купчинской улице. Из квартиры были эвакуированы два человека. Также в квартире были обнаружены двое погибших, взрослые", - сказано в сообщении.Пожар был локализован в 4.13.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

При пожаре в петербургской квартире погибли два человека

08:49 22.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Тела двоих погибших найдены в горевшей квартире во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"22 января в 03.45 произошло горение на площади 3 квадратных метра в квартире дома на Купчинской улице. Из квартиры были эвакуированы два человека. Также в квартире были обнаружены двое погибших, взрослые", - сказано в сообщении.
Пожар был локализован в 4.13.
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