https://ria.ru/20210122/pozhar-1594106311.html
При пожаре в петербургской квартире погибли два человека
При пожаре в петербургской квартире погибли два человека
Тела двоих погибших найдены в горевшей квартире во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T08:49
2021-01-22T08:49
2021-01-22T08:49
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Тела двоих погибших найдены в горевшей квартире во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."22 января в 03.45 произошло горение на площади 3 квадратных метра в квартире дома на Купчинской улице. Из квартиры были эвакуированы два человека. Также в квартире были обнаружены двое погибших, взрослые", - сказано в сообщении.Пожар был локализован в 4.13.
https://ria.ru/20210111/pozhar-1592522413.html
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санкт-петербург, происшествия