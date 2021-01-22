https://ria.ru/20210122/pozhar-1594106311.html

При пожаре в петербургской квартире погибли два человека

При пожаре в петербургской квартире погибли два человека

Тела двоих погибших найдены в горевшей квартире во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:49

2021-01-22T08:49

2021-01-22T08:49

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Тела двоих погибших найдены в горевшей квартире во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."22 января в 03.45 произошло горение на площади 3 квадратных метра в квартире дома на Купчинской улице. Из квартиры были эвакуированы два человека. Также в квартире были обнаружены двое погибших, взрослые", - сказано в сообщении.Пожар был локализован в 4.13.

https://ria.ru/20210111/pozhar-1592522413.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия