Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/potok-1594187976.html
Экспорт газа по "Северному потоку" достиг рекордного уровня
Экспорт газа по "Северному потоку" достиг рекордного уровня
Экспорт газа по "Северному потоку" за прошлый год достиг 59,2 миллиарда кубометров - максимального уровня с начала эксплуатации, говорится в сообщении оператора РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:09
2021-01-22T17:22
engie
wintershall
балтийское море
грайфсвальд
выборг
северный поток
газпром
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147667/25/1476672589_0:141:3000:1829_1920x0_80_0_0_a1cb5ffafb5c71e509200ad2a4b61a41.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экспорт газа по "Северному потоку" за прошлый год достиг 59,2 миллиарда кубометров - максимального уровня с начала эксплуатации, говорится в сообщении оператора трубопровода Nord Stream AG."В 2020 году по газопроводу "Северный поток" европейским потребителям поставлено 59,2 миллиарда кубометров природного газа. Загрузка газопровода в 2020 году была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объём транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала эксплуатации", - сообщается в релизе.Таким образом, объем прокачки по газопроводу в очередной раз превысил проектные мощности в 55 миллиардов кубометров газа. В 2019 году "Газпром" экспортировал по "Северному потоку" 58,5 миллиарда кубометров.Всего же на конец прошлого года общий объем транспортировки газа с момента запуска в эксплуатацию первой нитки газопровода в 2011 году составил около 382 миллиардов кубометров.Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию "Газпрома", по 15,5% - немецким Wintershall Dea GmbH и PEGI/E.ON, еще по 9% - нидерландской N.V. Nederlandse Gasunie и французской Engie.
https://ria.ru/20210122/gazoprovod-1594178824.html
балтийское море
грайфсвальд
выборг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147667/25/1476672589_187:0:2814:1970_1920x0_80_0_0_cf5838e40dee380d759d63d548a52da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
engie, wintershall, балтийское море, грайфсвальд, выборг, северный поток, газпром, экономика

Экспорт газа по "Северному потоку" достиг рекордного уровня

17:09 22.01.2021 (обновлено: 17:22 22.01.2021)
 
© Fotolia / stetskoКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Fotolia / stetsko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экспорт газа по "Северному потоку" за прошлый год достиг 59,2 миллиарда кубометров - максимального уровня с начала эксплуатации, говорится в сообщении оператора трубопровода Nord Stream AG.
"В 2020 году по газопроводу "Северный поток" европейским потребителям поставлено 59,2 миллиарда кубометров природного газа. Загрузка газопровода в 2020 году была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объём транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала эксплуатации", - сообщается в релизе.
Таким образом, объем прокачки по газопроводу в очередной раз превысил проектные мощности в 55 миллиардов кубометров газа. В 2019 году "Газпром" экспортировал по "Северному потоку" 58,5 миллиарда кубометров.
Всего же на конец прошлого года общий объем транспортировки газа с момента запуска в эксплуатацию первой нитки газопровода в 2011 году составил около 382 миллиардов кубометров.
Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию "Газпрома", по 15,5% - немецким Wintershall Dea GmbH и PEGI/E.ON, еще по 9% - нидерландской N.V. Nederlandse Gasunie и французской Engie.
Сварка стыка газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 15:57
"Газпром" создал в Монголии компанию для проекта "Сила Сибири — 2"
 
ENGIEWintershallБалтийское мореГрайфсвальдВыборгСеверный потокГазпромЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния