https://ria.ru/20210122/potok-1594187976.html
Экспорт газа по "Северному потоку" достиг рекордного уровня
Экспорт газа по "Северному потоку" достиг рекордного уровня
Экспорт газа по "Северному потоку" за прошлый год достиг 59,2 миллиарда кубометров - максимального уровня с начала эксплуатации, говорится в сообщении оператора РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:09
2021-01-22T17:09
2021-01-22T17:22
engie
wintershall
балтийское море
грайфсвальд
выборг
северный поток
газпром
экономика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экспорт газа по "Северному потоку" за прошлый год достиг 59,2 миллиарда кубометров - максимального уровня с начала эксплуатации, говорится в сообщении оператора трубопровода Nord Stream AG."В 2020 году по газопроводу "Северный поток" европейским потребителям поставлено 59,2 миллиарда кубометров природного газа. Загрузка газопровода в 2020 году была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объём транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала эксплуатации", - сообщается в релизе.Таким образом, объем прокачки по газопроводу в очередной раз превысил проектные мощности в 55 миллиардов кубометров газа. В 2019 году "Газпром" экспортировал по "Северному потоку" 58,5 миллиарда кубометров.Всего же на конец прошлого года общий объем транспортировки газа с момента запуска в эксплуатацию первой нитки газопровода в 2011 году составил около 382 миллиардов кубометров.Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию "Газпрома", по 15,5% - немецким Wintershall Dea GmbH и PEGI/E.ON, еще по 9% - нидерландской N.V. Nederlandse Gasunie и французской Engie.
https://ria.ru/20210122/gazoprovod-1594178824.html
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engie, wintershall, балтийское море, грайфсвальд, выборг, северный поток, газпром, экономика