Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/potok-1594182405.html
Трубоукладчик "Фортуна" подошел к месту достройки "Северного потока — 2"
Трубоукладчик "Фортуна" подошел к месту достройки "Северного потока — 2"
Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна" подошел к недостроенному участку "Северного потока — 2" недалеко от датского острова Борнхольм. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:23
2021-01-22T16:44
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
калининград
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_549:629:3072:2048_1920x0_80_0_0_564554bbfe5cc7e3f50645f125e1bfea.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна" подошел к недостроенному участку "Северного потока — 2" недалеко от датского острова Борнхольм.Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic. Накануне "Фортуна" покинула немецкий порт Росток, в котором находилась с начала прошлой недели. Вместе с тем, другое потенциальное судно для достройки "Северного потока — 2", "Академик Черский", вышло из Калининграда и в пятницу продолжает путь в Висмар."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на проект.Первые санкции ввели в декабре 2019 года, тогда прокладку немедленно остановила швейцарская Allseas. Спустя год работы возобновились: "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии.В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.В начале этого года Соединенные Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".Кроме того, в четверг Европарламент призвал Брюссель "незамедлительно препятствовать завершению "Северного потока — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за ареста Навального.
https://ria.ru/20210122/potok-1594132800.html
сша
калининград
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_1020:650:2884:2048_1920x0_80_0_0_9b023901a2b046f6f8e7649484bd9223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, калининград, украина, экономика

Трубоукладчик "Фортуна" подошел к месту достройки "Северного потока — 2"

16:23 22.01.2021 (обновлено: 16:44 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна" подошел к недостроенному участку "Северного потока — 2" недалеко от датского острова Борнхольм.
Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic. Накануне "Фортуна" покинула немецкий порт Росток, в котором находилась с начала прошлой недели.
Вместе с тем, другое потенциальное судно для достройки "Северного потока — 2", "Академик Черский", вышло из Калининграда и в пятницу продолжает путь в Висмар.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на проект.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 12:03
Эксперт оценил резолюцию Европарламента по "Северному потоку — 2"
Первые санкции ввели в декабре 2019 года, тогда прокладку немедленно остановила швейцарская Allseas. Спустя год работы возобновились: "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии.
В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
В начале этого года Соединенные Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
Кроме того, в четверг Европарламент призвал Брюссель "незамедлительно препятствовать завершению "Северного потока — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за ареста Навального.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАКалининградУкраинаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния