Трубоукладчик "Фортуна" подошел к месту достройки "Северного потока — 2"
16:23 22.01.2021 (обновлено: 16:44 22.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна" подошел к недостроенному участку "Северного потока — 2" недалеко от датского острова Борнхольм.
Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic. Накануне "Фортуна" покинула немецкий порт Росток, в котором находилась с начала прошлой недели.
Вместе с тем, другое потенциальное судно для достройки "Северного потока — 2", "Академик Черский", вышло из Калининграда и в пятницу продолжает путь в Висмар.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на проект.
Первые санкции ввели в декабре 2019 года, тогда прокладку немедленно остановила швейцарская Allseas. Спустя год работы возобновились: "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии.
В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
В начале этого года Соединенные Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
Кроме того, в четверг Европарламент призвал Брюссель "незамедлительно препятствовать завершению "Северного потока — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за ареста Навального.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"