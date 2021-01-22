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Президент Сербии пожаловался на недопоставку вакцины Pfizer
Президент Сербии пожаловался на недопоставку вакцины Pfizer
Президент Сербии Александр Вучич посетовал на недопоставку вакцины от коронавируса американо-германским производителем Pfizer и BioNTech. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:54
2021-01-22T18:54
2021-01-22T18:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
коронавирусы
александр вучич
здоровье - общество
pfizer, inc.
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич посетовал на недопоставку вакцины от коронавируса американо-германским производителем Pfizer и BioNTech."Нам они (Pfizer – ред.) должны были поставлять по 19,5 тысяч доз в неделю, а уже вторую неделю подряд доставляют лишь 9,7 тысячи доз. Они говорят, что сократили поставки и Германии на миллион доз и Польше – на 200 тысяч", - цитирует агентство Танюг сербского лидера.Он отметил, что из-за недопоставок вакцины в некоторых странах прерывается процесс иммунизации и "растет число умерших". В качестве примера он привел Италию, где число скончавшихся от COVID-19, по его данным, достигло 90 тысяч.Иммунизация в Сербии начата 24 декабря препаратом производства Pfizer и BioNTech, первой прививку сделала премьер Ана Брнабич. Глава правительства сообщила в минувшее воскресенье, что Сербия ожидает также 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года. Сейчас вакцина от коронавируса российского производства в Сербии находится в процессе получения постоянного разрешения на применение.Сербия 16 января получила от КНР миллион доз вакцины производства Sinopharm, которая, по данным минздрава страны, сейчас наиболее активно применяется в идущей массовой иммунизации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/pfizer-1594151947.html
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коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, александр вучич, здоровье - общество, pfizer, inc., сербия, в мире