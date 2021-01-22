Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/postavki-1594210866.html
Президент Сербии пожаловался на недопоставку вакцины Pfizer
Президент Сербии пожаловался на недопоставку вакцины Pfizer
Президент Сербии Александр Вучич посетовал на недопоставку вакцины от коронавируса американо-германским производителем Pfizer и BioNTech. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:54
2021-01-22T18:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
коронавирусы
александр вучич
здоровье - общество
pfizer, inc.
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564768629_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_84852f756df992911927b87df4696ec4.jpg
БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич посетовал на недопоставку вакцины от коронавируса американо-германским производителем Pfizer и BioNTech."Нам они (Pfizer – ред.) должны были поставлять по 19,5 тысяч доз в неделю, а уже вторую неделю подряд доставляют лишь 9,7 тысячи доз. Они говорят, что сократили поставки и Германии на миллион доз и Польше – на 200 тысяч", - цитирует агентство Танюг сербского лидера.Он отметил, что из-за недопоставок вакцины в некоторых странах прерывается процесс иммунизации и "растет число умерших". В качестве примера он привел Италию, где число скончавшихся от COVID-19, по его данным, достигло 90 тысяч.Иммунизация в Сербии начата 24 декабря препаратом производства Pfizer и BioNTech, первой прививку сделала премьер Ана Брнабич. Глава правительства сообщила в минувшее воскресенье, что Сербия ожидает также 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года. Сейчас вакцина от коронавируса российского производства в Сербии находится в процессе получения постоянного разрешения на применение.Сербия 16 января получила от КНР миллион доз вакцины производства Sinopharm, которая, по данным минздрава страны, сейчас наиболее активно применяется в идущей массовой иммунизации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/pfizer-1594151947.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564768629_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de81122f413c9c837d443bb590a94954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, александр вучич, здоровье - общество, pfizer, inc., сербия, в мире

Президент Сербии пожаловался на недопоставку вакцины Pfizer

18:54 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич посетовал на недопоставку вакцины от коронавируса американо-германским производителем Pfizer и BioNTech.
"Нам они (Pfizer – ред.) должны были поставлять по 19,5 тысяч доз в неделю, а уже вторую неделю подряд доставляют лишь 9,7 тысячи доз. Они говорят, что сократили поставки и Германии на миллион доз и Польше – на 200 тысяч", - цитирует агентство Танюг сербского лидера.
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 13:48Распространение коронавируса
В ВОЗ не считают, что смерти пожилых людей связаны с вакциной Pfizer
Он отметил, что из-за недопоставок вакцины в некоторых странах прерывается процесс иммунизации и "растет число умерших". В качестве примера он привел Италию, где число скончавшихся от COVID-19, по его данным, достигло 90 тысяч.
Иммунизация в Сербии начата 24 декабря препаратом производства Pfizer и BioNTech, первой прививку сделала премьер Ана Брнабич. Глава правительства сообщила в минувшее воскресенье, что Сербия ожидает также 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года. Сейчас вакцина от коронавируса российского производства в Сербии находится в процессе получения постоянного разрешения на применение.
Сербия 16 января получила от КНР миллион доз вакцины производства Sinopharm, которая, по данным минздрава страны, сейчас наиболее активно применяется в идущей массовой иммунизации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыАлександр ВучичЗдоровье - ОбществоPfizer, Inc.СербияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния