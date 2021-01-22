https://ria.ru/20210122/posolstvo-1594201098.html
Посольство России в Албании прокомментировало обвинения против дипломата
Посольство России в Албании прокомментировало обвинения против дипломата
Доказательств нарушений российским дипломатом, объявленным персоной нон грата, мер против COVID-19 в Албании албанской стороной не предоставлено, сообщило... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:54
2021-01-22T17:54
2021-01-22T18:05
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БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Доказательств нарушений российским дипломатом, объявленным персоной нон грата, мер против COVID-19 в Албании албанской стороной не предоставлено, сообщило посольство РФ в Тиране.Ранее Албания объявила персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных мер, он должен покинуть страну в течение 72 часов.В российском диппредставительстве указали, что решение албанских властей о высылке российского дипломата полагают необоснованным, и что "удивлены также содержанием соответствующего заявления МИД Албании для прессы"."Вопреки утверждениям министерства, имя Алексея Кривошеева ни разу не упоминалось в ходе контактов между посольством России и МИД Албании. В первый и последний раз оно прозвучало в вербальной ноте МИД Албании от 20 января, в соответствии с которой господин Кривошеев был объявлен персоной нон-грата. При этом никаких доказательств нарушения им антиковидных мер, принятых в Албании, не приводилось", - сказано в заявлении посольства РФ.Российские дипломаты уточнили, что в июле 2020 года на встрече посла с и.о. главы МИД Албании Гентом Цакаем был затронут вопрос о претензиях, "кстати, также весьма спорных, к поведению совершенно другого дипломата"."Именно тогда господин посол (Михаил Афанасьев – ред.) пообещал разобраться с этим случаем, что и было сделано. Более замечаний в адрес указанного сотрудника не поступало, и он благополучно покинул страну через несколько месяцев, завершив свою командировку", - указали в дипмиссии.Отмечается, что у Алексея Кривошеева в начале ноября 2020 был диагностирован COVID-19, и он в соответствии с медицинским протоколом находился две недели на самоизоляции вместе с членами своей семьи, строго соблюдая предписанный карантин, и вышел на работу только после сдачи двух отрицательных тестов, "никаких внешних контактов, кроме как посещения медицинских учреждений для сдачи положенных тестов, он не имел"."Считаем, что выдвинутые в его адрес обвинения беспочвенны и носят надуманный характер. На фоне этого заверения албанской стороны в стремлении к развитию дружественных отношений вызывают сомнения", - подчеркнули в посольстве России.Дипмиссия также обратила внимание на то, что в соответствии с международной дипломатической практикой имена сотрудников диппредставительств, объявляемых персонами нон-грата, не сообщаются публике, что обусловлено и обязательствами страны пребывания по обеспечению личной безопасности дипломатов и членов их семей. Если же имена и обнародуются, то делается это уже после того, как сотрудник покинет страну пребывания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/diplomat-1594140005.html
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, албания, в мире
БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости.
Доказательств нарушений российским дипломатом, объявленным персоной нон грата, мер против COVID-19 в Албании
албанской стороной не предоставлено, сообщило посольство РФ в Тиране
.
Ранее Албания объявила персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных мер, он должен покинуть страну в течение 72 часов.
В российском диппредставительстве указали, что решение албанских властей о высылке российского дипломата полагают необоснованным, и что "удивлены также содержанием соответствующего заявления МИД Албании для прессы".
"Вопреки утверждениям министерства, имя Алексея Кривошеева ни разу не упоминалось в ходе контактов между посольством России и МИД Албании. В первый и последний раз оно прозвучало в вербальной ноте МИД Албании от 20 января, в соответствии с которой господин Кривошеев был объявлен персоной нон-грата. При этом никаких доказательств нарушения им антиковидных мер, принятых в Албании, не приводилось", - сказано в заявлении посольства РФ.
Российские дипломаты уточнили, что в июле 2020 года на встрече посла с и.о. главы МИД Албании Гентом Цакаем был затронут вопрос о претензиях, "кстати, также весьма спорных, к поведению совершенно другого дипломата".
"Именно тогда господин посол (Михаил Афанасьев – ред.) пообещал разобраться с этим случаем, что и было сделано. Более замечаний в адрес указанного сотрудника не поступало, и он благополучно покинул страну через несколько месяцев, завершив свою командировку", - указали в дипмиссии.
Отмечается, что у Алексея Кривошеева в начале ноября 2020 был диагностирован COVID-19, и он в соответствии с медицинским протоколом находился две недели на самоизоляции вместе с членами своей семьи, строго соблюдая предписанный карантин, и вышел на работу только после сдачи двух отрицательных тестов, "никаких внешних контактов, кроме как посещения медицинских учреждений для сдачи положенных тестов, он не имел".
"Считаем, что выдвинутые в его адрес обвинения беспочвенны и носят надуманный характер. На фоне этого заверения албанской стороны в стремлении к развитию дружественных отношений вызывают сомнения", - подчеркнули в посольстве России.
Дипмиссия также обратила внимание на то, что в соответствии с международной дипломатической практикой имена сотрудников диппредставительств, объявляемых персонами нон-грата, не сообщаются публике, что обусловлено и обязательствами страны пребывания по обеспечению личной безопасности дипломатов и членов их семей. Если же имена и обнародуются, то делается это уже после того, как сотрудник покинет страну пребывания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.