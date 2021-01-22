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В ВОЗ не считают, что смерти пожилых людей связаны с вакциной Pfizer
В ВОЗ не считают, что смерти пожилых людей связаны с вакциной Pfizer
Комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что не видит свидетельств влияния вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на случаи смерти... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:48
2021-01-22T13:48
2021-01-22T13:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
pfizer, inc.
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что не видит свидетельств влияния вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на случаи смерти среди пожилых людей, и призвал продолжать использование препарата этих компаний."Текущие отчеты не предполагают какого-либо неожиданного или нежелательного увеличения смертности среди ослабленных пожилых людей или каких-либо необычных характеристик побочных эффектов после введения BNT162b2. Отчеты соответствуют ожидаемым уровням смерти по общим причинам и причинам смерти в группе ослабленных пожилых людей, и имеющаяся информация не подтверждает существенную роль вакцины в известных смертельных исходах", - говорится в заявлении Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин (GACVS) при ВОЗ.В связи с этим комитет считает, что "баланс пользы и риска BNT162b2 остается благоприятным для пожилых людей, и не предлагает в настоящее время какого-либо пересмотра рекомендаций по безопасности этой вакцины".Комитет рекомендовал странам продолжить следить за безопасностью вакцин и собирать данные о подозрении на побочные эффекты от их использования.Ранее эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что пока не было зарегистрировано ни одной смерти из-за вакцин, которые в настоящее время используются против COVID-19.В середине января сообщалось, что специалисты в Норвегии выясняют причины смерти 23 человек, которые скончались после того, как им была сделана прививка от коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения Катарина де Кат заявила РИА Новости, что ВОЗ знает об этих случаях и внимательно следит за расследованием.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, воз, pfizer, inc., в мире
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что не видит свидетельств влияния вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на случаи смерти среди пожилых людей, и призвал продолжать использование препарата этих компаний.
"Текущие отчеты не предполагают какого-либо неожиданного или нежелательного увеличения смертности среди ослабленных пожилых людей или каких-либо необычных характеристик побочных эффектов после введения BNT162b2. Отчеты соответствуют ожидаемым уровням смерти по общим причинам и причинам смерти в группе ослабленных пожилых людей, и имеющаяся информация не подтверждает существенную роль вакцины в известных смертельных исходах", - говорится в заявлении Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин (GACVS) при ВОЗ.
В связи с этим комитет считает, что "баланс пользы и риска BNT162b2 остается благоприятным для пожилых людей, и не предлагает в настоящее время какого-либо пересмотра рекомендаций по безопасности этой вакцины".
Комитет рекомендовал странам продолжить следить за безопасностью вакцин и собирать данные о подозрении на побочные эффекты от их использования.
Ранее эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что пока не было зарегистрировано ни одной смерти из-за вакцин, которые в настоящее время используются против COVID-19.
В середине января сообщалось, что специалисты в Норвегии выясняют причины смерти 23 человек, которые скончались после того, как им была сделана прививка от коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения Катарина де Кат заявила РИА Новости, что ВОЗ
знает об этих случаях и внимательно следит за расследованием.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф