Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/pfizer-1594151947.html
В ВОЗ не считают, что смерти пожилых людей связаны с вакциной Pfizer
В ВОЗ не считают, что смерти пожилых людей связаны с вакциной Pfizer
Комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что не видит свидетельств влияния вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на случаи смерти... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:48
2021-01-22T13:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
pfizer, inc.
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592299630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29d9c115ef46a98a62636926a1ea5532.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что не видит свидетельств влияния вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на случаи смерти среди пожилых людей, и призвал продолжать использование препарата этих компаний."Текущие отчеты не предполагают какого-либо неожиданного или нежелательного увеличения смертности среди ослабленных пожилых людей или каких-либо необычных характеристик побочных эффектов после введения BNT162b2. Отчеты соответствуют ожидаемым уровням смерти по общим причинам и причинам смерти в группе ослабленных пожилых людей, и имеющаяся информация не подтверждает существенную роль вакцины в известных смертельных исходах", - говорится в заявлении Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин (GACVS) при ВОЗ.В связи с этим комитет считает, что "баланс пользы и риска BNT162b2 остается благоприятным для пожилых людей, и не предлагает в настоящее время какого-либо пересмотра рекомендаций по безопасности этой вакцины".Комитет рекомендовал странам продолжить следить за безопасностью вакцин и собирать данные о подозрении на побочные эффекты от их использования.Ранее эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что пока не было зарегистрировано ни одной смерти из-за вакцин, которые в настоящее время используются против COVID-19.В середине января сообщалось, что специалисты в Норвегии выясняют причины смерти 23 человек, которые скончались после того, как им была сделана прививка от коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения Катарина де Кат заявила РИА Новости, что ВОЗ знает об этих случаях и внимательно следит за расследованием.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594017166.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592299630_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21e69e00744657cb03e786392ab6a2cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, pfizer, inc., в мире

В ВОЗ не считают, что смерти пожилых людей связаны с вакциной Pfizer

13:48 22.01.2021
 
© REUTERS / Lucy NicholsonМедицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что не видит свидетельств влияния вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на случаи смерти среди пожилых людей, и призвал продолжать использование препарата этих компаний.
"Текущие отчеты не предполагают какого-либо неожиданного или нежелательного увеличения смертности среди ослабленных пожилых людей или каких-либо необычных характеристик побочных эффектов после введения BNT162b2. Отчеты соответствуют ожидаемым уровням смерти по общим причинам и причинам смерти в группе ослабленных пожилых людей, и имеющаяся информация не подтверждает существенную роль вакцины в известных смертельных исходах", - говорится в заявлении Глобального консультативного комитета по безопасности вакцин (GACVS) при ВОЗ.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 15:13Распространение коронавируса
Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
В связи с этим комитет считает, что "баланс пользы и риска BNT162b2 остается благоприятным для пожилых людей, и не предлагает в настоящее время какого-либо пересмотра рекомендаций по безопасности этой вакцины".
Комитет рекомендовал странам продолжить следить за безопасностью вакцин и собирать данные о подозрении на побочные эффекты от их использования.
Ранее эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что пока не было зарегистрировано ни одной смерти из-за вакцин, которые в настоящее время используются против COVID-19.
В середине января сообщалось, что специалисты в Норвегии выясняют причины смерти 23 человек, которые скончались после того, как им была сделана прививка от коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения Катарина де Кат заявила РИА Новости, что ВОЗ знает об этих случаях и внимательно следит за расследованием.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗPfizer, Inc.В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния