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Пенсионерка из Перми несколько лет держала взаперти внучку
Пенсионерка из Перми несколько лет держала взаперти внучку
Пенсионерка из Перми несколько лет насильно удерживала взаперти свою внучку. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Пермскому... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T07:12
2021-01-22T14:46
пермь
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пенсионерка из Перми несколько лет насильно удерживала взаперти свою внучку. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.Одиннадцатилетняя девочка несколько лет не ходила в школу, а также редко появлялась на улице. "Единственной причиной, которая способна была выманить затворницу (бабушку девочки. — Прим. ред.) из убежища, могло быть только пополнение продуктовых запасов", — отметили в УФССП.В ведомстве пояснили, что обеспечить девочке условия для нормального и комфортного проживания могла мать, но договориться с бабушкой мирно у нее не получилось. Для разрешения конфликта 35-летняя пермячка была вынуждена обратиться в суд.В результате долгих переговоров судебным приставам удалось убедить пенсионерку вернуть девочку матери.
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пермь, пермский край, происшествия

Пенсионерка из Перми несколько лет держала взаперти внучку

07:12 22.01.2021 (обновлено: 14:46 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДверь
Дверь - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пенсионерка из Перми несколько лет насильно удерживала взаперти свою внучку. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.
Одиннадцатилетняя девочка несколько лет не ходила в школу, а также редко появлялась на улице. "Единственной причиной, которая способна была выманить затворницу (бабушку девочки. — Прим. ред.) из убежища, могло быть только пополнение продуктовых запасов", — отметили в УФССП.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 09:29
В Швеции мать почти 30 лет держала сына в полной изоляции
В ведомстве пояснили, что обеспечить девочке условия для нормального и комфортного проживания могла мать, но договориться с бабушкой мирно у нее не получилось. Для разрешения конфликта 35-летняя пермячка была вынуждена обратиться в суд.
В результате долгих переговоров судебным приставам удалось убедить пенсионерку вернуть девочку матери.
 
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