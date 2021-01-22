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Пенсионерка из Перми несколько лет держала взаперти внучку
Пенсионерка из Перми несколько лет держала взаперти внучку
Пенсионерка из Перми несколько лет насильно удерживала взаперти свою внучку. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Пермскому... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T07:12
2021-01-22T07:12
2021-01-22T14:46
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пенсионерка из Перми несколько лет насильно удерживала взаперти свою внучку. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.Одиннадцатилетняя девочка несколько лет не ходила в школу, а также редко появлялась на улице. "Единственной причиной, которая способна была выманить затворницу (бабушку девочки. — Прим. ред.) из убежища, могло быть только пополнение продуктовых запасов", — отметили в УФССП.В ведомстве пояснили, что обеспечить девочке условия для нормального и комфортного проживания могла мать, но договориться с бабушкой мирно у нее не получилось. Для разрешения конфликта 35-летняя пермячка была вынуждена обратиться в суд.В результате долгих переговоров судебным приставам удалось убедить пенсионерку вернуть девочку матери.
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пермь, пермский край, происшествия
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Пенсионерка из Перми
несколько лет насильно удерживала взаперти свою внучку. Об этом сообщили
в Управлении федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
.
Одиннадцатилетняя девочка несколько лет не ходила в школу, а также редко появлялась на улице. "Единственной причиной, которая способна была выманить затворницу (бабушку девочки. — Прим. ред.) из убежища, могло быть только пополнение продуктовых запасов", — отметили в УФССП.
В ведомстве пояснили, что обеспечить девочке условия для нормального и комфортного проживания могла мать, но договориться с бабушкой мирно у нее не получилось. Для разрешения конфликта 35-летняя пермячка была вынуждена обратиться в суд.
В результате долгих переговоров судебным приставам удалось убедить пенсионерку вернуть девочку матери.