В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших COVID-19
18:48 22.01.2021 (обновлено: 20:45 22.01.2021)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИнформационный указатель о массовой вакцинации от коронавируса вакциной "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак") на стенде в Динской центральной районной больнице
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Перенесшие коронавирус могут не прививаться от COVID-19 минимум до осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что переболевшим COVID-19 не стоит торопиться с прививкой. Сославшись на научные исследования, она напомнила, что хотя после выздоровления уровень антител в организме постепенно снижается, это не означает полную потерю клеточного иммунитета или клеточной памяти. А повторное заражение, по словам Голиковой, встречается достаточно редко.
Сегодня в России привиться от COVID-19 можно "Спутником V", созданным Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе платформы вектора аденовируса человека. Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, затем стартовала пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек.
После третьего промежуточного анализа данных третьей контрольной точки "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.
С декабря по январь, как отмечали в Российском фонде прямых инвестиций, вакцинировались около полутора миллионов жителей страны. Поначалу прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан. С этой недели по поручению Владимира Путина началась массовая вакцинация. Вскоре также можно будет привиться препаратом "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.