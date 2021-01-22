Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/perebolevshie-1594209282.html
В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших COVID-19
Перенесшие коронавирус могут не прививаться от COVID-19 минимум до осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:48
2021-01-22T20:45
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594019886_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_cdd9d6027c6bc48419a5470c246fcb42.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Перенесшие коронавирус могут не прививаться от COVID-19 минимум до осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что переболевшим COVID-19 не стоит торопиться с прививкой. Сославшись на научные исследования, она напомнила, что хотя после выздоровления уровень антител в организме постепенно снижается, это не означает полную потерю клеточного иммунитета или клеточной памяти. А повторное заражение, по словам Голиковой, встречается достаточно редко. Сегодня в России привиться от COVID-19 можно "Спутником V", созданным Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе платформы вектора аденовируса человека. Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, затем стартовала пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек.После третьего промежуточного анализа данных третьей контрольной точки "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.С декабря по январь, как отмечали в Российском фонде прямых инвестиций, вакцинировались около полутора миллионов жителей страны. Поначалу прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан. С этой недели по поручению Владимира Путина началась массовая вакцинация. Вскоре также можно будет привиться препаратом "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593854345.html
https://ria.ru/20210122/epivakkorona-1594051697.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594019886_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_1bbae0c99976ea4a2882346e132c7c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших COVID-19

18:48 22.01.2021 (обновлено: 20:45 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИнформационный указатель о массовой вакцинации от коронавируса вакциной "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак") на стенде в Динской центральной районной больнице
Информационный указатель о массовой вакцинации от коронавируса вакциной Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) на стенде в Динской центральной районной больнице - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Перенесшие коронавирус могут не прививаться от COVID-19 минимум до осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что переболевшим COVID-19 не стоит торопиться с прививкой. Сославшись на научные исследования, она напомнила, что хотя после выздоровления уровень антител в организме постепенно снижается, это не означает полную потерю клеточного иммунитета или клеточной памяти. А повторное заражение, по словам Голиковой, встречается достаточно редко.
Вакцина Спутник-V - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
20 января, 15:42Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи рассказали о титре антител вакцинированных "Спутником V"
Сегодня в России привиться от COVID-19 можно "Спутником V", созданным Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе платформы вектора аденовируса человека. Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, затем стартовала пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек.
После третьего промежуточного анализа данных третьей контрольной точки "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.
С декабря по январь, как отмечали в Российском фонде прямых инвестиций, вакцинировались около полутора миллионов жителей страны. Поначалу прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан. С этой недели по поручению Владимира Путина началась массовая вакцинация. Вскоре также можно будет привиться препаратом "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 08:00Наука
Что ждать от "ЭпиВакКороны". Все о пептидной вакцине против COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Александр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния