https://ria.ru/20210122/perebolevshie-1594209282.html

В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших COVID-19

Перенесшие коронавирус могут не прививаться от COVID-19 минимум до осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T18:48

2021-01-22T18:48

2021-01-22T20:45

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594019886_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_cdd9d6027c6bc48419a5470c246fcb42.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Перенесшие коронавирус могут не прививаться от COVID-19 минимум до осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что переболевшим COVID-19 не стоит торопиться с прививкой. Сославшись на научные исследования, она напомнила, что хотя после выздоровления уровень антител в организме постепенно снижается, это не означает полную потерю клеточного иммунитета или клеточной памяти. А повторное заражение, по словам Голиковой, встречается достаточно редко. Сегодня в России привиться от COVID-19 можно "Спутником V", созданным Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе платформы вектора аденовируса человека. Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, затем стартовала пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек.После третьего промежуточного анализа данных третьей контрольной точки "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.С декабря по январь, как отмечали в Российском фонде прямых инвестиций, вакцинировались около полутора миллионов жителей страны. Поначалу прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан. С этой недели по поручению Владимира Путина началась массовая вакцинация. Вскоре также можно будет привиться препаратом "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593854345.html

https://ria.ru/20210122/epivakkorona-1594051697.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество