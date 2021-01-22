Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона
18:52 22.01.2021 (обновлено: 19:20 22.01.2021)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона.
За его кандидатуру проголосовали 93 сенатора, против — двое.
Для претендентов на должность гражданского министра обороны, ушедших в отставку менее семи лет назад, требуется специальное разрешение конгресса.
Остин ушел в отставку в 2016 году. Накануне его кандидатуру поддержал профильный комитет сената.
Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала. Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим оборонное ведомство. Служил в Германии и во многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией и к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта.
В 2010 году Остин стал командующим сил Соединенных Шатов в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из страны. В декабре 2011 года его назначили заместителем командующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 годах руководил Центральным командованием ВС США. В этом качестве он играл ключевую роль в разработке стратегии Вашингтона по борьбе с "Исламским государством"*.
После отставки в 2016 году занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.
*Террористическая организация, запрещенная в России