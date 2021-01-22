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Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона
Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона
Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:52
2021-01-22T19:20
ллойд остин
вооруженные силы сша
сенат сша
сша
пентагон
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона.За его кандидатуру проголосовали 93 сенатора, против — двое.Для претендентов на должность гражданского министра обороны, ушедших в отставку менее семи лет назад, требуется специальное разрешение конгресса.Остин ушел в отставку в 2016 году. Накануне его кандидатуру поддержал профильный комитет сената.Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала. Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим оборонное ведомство. Служил в Германии и во многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией и к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта.В 2010 году Остин стал командующим сил Соединенных Шатов в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из страны. В декабре 2011 года его назначили заместителем командующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 годах руководил Центральным командованием ВС США. В этом качестве он играл ключевую роль в разработке стратегии Вашингтона по борьбе с "Исламским государством"*.После отставки в 2016 году занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210122/pentagon-1594093181.html
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ллойд остин, вооруженные силы сша, сенат сша, сша, пентагон, в мире

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона

18:52 22.01.2021 (обновлено: 19:20 22.01.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона.
За его кандидатуру проголосовали 93 сенатора, против — двое.
Для претендентов на должность гражданского министра обороны, ушедших в отставку менее семи лет назад, требуется специальное разрешение конгресса.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 01:03
Сенат снял формальные препятствия для утверждения Остина главой Пентагона
Остин ушел в отставку в 2016 году. Накануне его кандидатуру поддержал профильный комитет сената.
Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала. Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим оборонное ведомство. Служил в Германии и во многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией и к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта.
В 2010 году Остин стал командующим сил Соединенных Шатов в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из страны. В декабре 2011 года его назначили заместителем командующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 годах руководил Центральным командованием ВС США. В этом качестве он играл ключевую роль в разработке стратегии Вашингтона по борьбе с "Исламским государством"*.
После отставки в 2016 году занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
20 января, 02:13
Кандидат на пост главы Пентагона: РФ хочет дестабилизировать Украину
 
Ллойд ОстинВооруженные силы СШАСенат СШАСШАПентагонВ мире
 
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