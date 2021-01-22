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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210122/pechory-1594172146.html
Совбез передал монастырю в Печорах иконы, похищенные нацистами
Совбез передал монастырю в Печорах иконы, похищенные нацистами
Совет безопасности РФ передал Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю уникальные иконы, похищенные гитлеровскими оккупантами в СССР в годы Великой... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:27
2021-01-22T15:41
религия и мировоззрение
митрополит тихон (шевкунов)
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет безопасности РФ передал Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю уникальные иконы, похищенные гитлеровскими оккупантами в СССР в годы Великой Отечественной войны, а сейчас возвращенные в Россию.Святыни митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову) в пятницу в Москве передал секретарь Совбеза Николай Патрушев.Это серия из 12 минейных (месячных) икон, содержащих изображения святых, наиболее почитаемых в Русском Православии в определенный месяц. Иконы расписаны красками на основе яичной темперы на дереве и левкасе (грунте, состоящем из мела или алебастра и клеевых слоев).Иконы были написаны в мастерской Псково-Печерского монастыря неизвестными авторами в первой трети XVIII века. Киоты, служащие для сохранения икон, сделаны уже современными российскими мастерами из карельской березы. В годы войны святыни были вывезены оккупантами из Псковской епархии на территорию Германии. Они были обнаружены в частной коллекции за рубежом.В ходе церемонии Патрушев отметил, что ранее митрополит Тихон обратился в Совет безопасности России по поводу этих утраченных святынь. "Был проведен целый комплекс мероприятий, и в результате эти иконы, похищенные и вывезенные фашистами в годы Великой Отечественной войны, возвращены", - сказал секретарь Совета безопасности.Специалисты отметили хорошую сохранность святынь, добавил Патрушев.В ответном слове митрополит Тихон поблагодарил Совет безопасности РФ за работу по возвращению икон в Россию. "Эти иконы займут достойное место в жизни православных псковских христиан", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/zhuravko-1593274394.html
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митрополит тихон (шевкунов), новости - религия и мировоззрение, псков

Совбез передал монастырю в Печорах иконы, похищенные нацистами

15:27 22.01.2021 (обновлено: 15:41 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПсково-Печерский монастырь
Псково-Печерский монастырь - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет безопасности РФ передал Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю уникальные иконы, похищенные гитлеровскими оккупантами в СССР в годы Великой Отечественной войны, а сейчас возвращенные в Россию.
Святыни митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову) в пятницу в Москве передал секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Это серия из 12 минейных (месячных) икон, содержащих изображения святых, наиболее почитаемых в Русском Православии в определенный месяц. Иконы расписаны красками на основе яичной темперы на дереве и левкасе (грунте, состоящем из мела или алебастра и клеевых слоев).
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Иконы были написаны в мастерской Псково-Печерского монастыря неизвестными авторами в первой трети XVIII века. Киоты, служащие для сохранения икон, сделаны уже современными российскими мастерами из карельской березы. В годы войны святыни были вывезены оккупантами из Псковской епархии на территорию Германии. Они были обнаружены в частной коллекции за рубежом.
В ходе церемонии Патрушев отметил, что ранее митрополит Тихон обратился в Совет безопасности России по поводу этих утраченных святынь. "Был проведен целый комплекс мероприятий, и в результате эти иконы, похищенные и вывезенные фашистами в годы Великой Отечественной войны, возвращены", - сказал секретарь Совета безопасности.
Специалисты отметили хорошую сохранность святынь, добавил Патрушев.
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В ответном слове митрополит Тихон поблагодарил Совет безопасности РФ за работу по возвращению икон в Россию. "Эти иконы займут достойное место в жизни православных псковских христиан", - сказал он.
 
Религия и мировоззрениеМитрополит Тихон (Шевкунов)Новости - Религия и мировоззрениеПсков
 
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