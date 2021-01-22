https://ria.ru/20210122/pechory-1594172146.html

Совбез передал монастырю в Печорах иконы, похищенные нацистами

Совбез передал монастырю в Печорах иконы, похищенные нацистами

Совет безопасности РФ передал Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю уникальные иконы, похищенные гитлеровскими оккупантами в СССР в годы Великой... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:27

2021-01-22T15:27

2021-01-22T15:41

религия и мировоззрение

митрополит тихон (шевкунов)

новости - религия и мировоззрение

псков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/60928/26/609282630_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_73a106b62d61eb37626bc770fcfffa9a.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет безопасности РФ передал Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю уникальные иконы, похищенные гитлеровскими оккупантами в СССР в годы Великой Отечественной войны, а сейчас возвращенные в Россию.Святыни митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову) в пятницу в Москве передал секретарь Совбеза Николай Патрушев.Это серия из 12 минейных (месячных) икон, содержащих изображения святых, наиболее почитаемых в Русском Православии в определенный месяц. Иконы расписаны красками на основе яичной темперы на дереве и левкасе (грунте, состоящем из мела или алебастра и клеевых слоев).Иконы были написаны в мастерской Псково-Печерского монастыря неизвестными авторами в первой трети XVIII века. Киоты, служащие для сохранения икон, сделаны уже современными российскими мастерами из карельской березы. В годы войны святыни были вывезены оккупантами из Псковской епархии на территорию Германии. Они были обнаружены в частной коллекции за рубежом.В ходе церемонии Патрушев отметил, что ранее митрополит Тихон обратился в Совет безопасности России по поводу этих утраченных святынь. "Был проведен целый комплекс мероприятий, и в результате эти иконы, похищенные и вывезенные фашистами в годы Великой Отечественной войны, возвращены", - сказал секретарь Совета безопасности.Специалисты отметили хорошую сохранность святынь, добавил Патрушев.В ответном слове митрополит Тихон поблагодарил Совет безопасности РФ за работу по возвращению икон в Россию. "Эти иконы займут достойное место в жизни православных псковских христиан", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/zhuravko-1593274394.html

https://ria.ru/20210107/putin-1592181512.html

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митрополит тихон (шевкунов), новости - религия и мировоззрение, псков