https://ria.ru/20210122/ozhogi-1594169063.html

Нижегородские врачи спасли беременную женщину, получившую серьезные ожоги

Нижегородские врачи спасли беременную женщину, получившую серьезные ожоги

Нижегородские врачи спасли женщину на 37-й неделе беременности, получившую ожоги 42% тела в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:16

2021-01-22T15:16

2021-01-22T15:56

хорошие новости

алексей карякин

здоровье - общество

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Нижегородские врачи спасли женщину на 37-й неделе беременности, получившую ожоги 42% тела в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минздрава Алексей Никонов.В ночь на 1 января семья решила устроить фотосессию у камина. Для того чтобы огонь был ярче, кто-то плеснул в камин жидкость для розжига.По словам ректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николая Карякина, помощь беременной оказали сотрудники университетской клиники."Нам важно было спасти жизнь и мамы, и будущего ребенка. Уже 2 января в одной из операционных Университетской клиники ПИМУ бригадой акушеров-гинекологов родильного дома № 1 женщине было выполнено кесарево сечение. Новорожденную девочку дежурная бригада неонатологов территориального центра медицины катастроф доставила в Детскую городскую больницу № 1. При этом мать девочки оставалась на лечении в Ожоговом центре", — написал Карякин на своей странице в соцсети Instagram.Он добавил, что "сейчас мама и дочь благополучно выписаны и уже находятся вместе".

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592708426.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/zdorove-1576584150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей карякин, здоровье - общество, нижний новгород