https://ria.ru/20210122/ozhogi-1594169063.html
Нижегородские врачи спасли беременную женщину, получившую серьезные ожоги
Нижегородские врачи спасли беременную женщину, получившую серьезные ожоги
Нижегородские врачи спасли женщину на 37-й неделе беременности, получившую ожоги 42% тела в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:16
2021-01-22T15:16
2021-01-22T15:56
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алексей карякин
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Нижегородские врачи спасли женщину на 37-й неделе беременности, получившую ожоги 42% тела в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минздрава Алексей Никонов.В ночь на 1 января семья решила устроить фотосессию у камина. Для того чтобы огонь был ярче, кто-то плеснул в камин жидкость для розжига.По словам ректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николая Карякина, помощь беременной оказали сотрудники университетской клиники."Нам важно было спасти жизнь и мамы, и будущего ребенка. Уже 2 января в одной из операционных Университетской клиники ПИМУ бригадой акушеров-гинекологов родильного дома № 1 женщине было выполнено кесарево сечение. Новорожденную девочку дежурная бригада неонатологов территориального центра медицины катастроф доставила в Детскую городскую больницу № 1. При этом мать девочки оставалась на лечении в Ожоговом центре", — написал Карякин на своей странице в соцсети Instagram.Он добавил, что "сейчас мама и дочь благополучно выписаны и уже находятся вместе".
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592708426.html
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алексей карякин, здоровье - общество, нижний новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Нижегородские врачи спасли женщину на 37-й неделе беременности, получившую ожоги 42% тела в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минздрава Алексей Никонов.
В ночь на 1 января семья решила устроить фотосессию у камина. Для того чтобы огонь был ярче, кто-то плеснул в камин жидкость для розжига.
В результате пострадали четыре человека — все взрослые. Двоим помощь врачей не понадобилась, двоих — мать и ее беременную дочь — госпитализировали. Старшая женщина быстро поправилась и помогала ухаживать за дочерью, которая находилась на 37-й неделе беременности. При происшествии она обожгла спину и руки, а не живот, но врачи приняли решение сделать ей кесарево сечение. Все разрешилось благополучно.
Алексей Никонов
пресс-секретарь Минздрава Нижегородской области
По словам ректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николая Карякина, помощь беременной оказали сотрудники университетской клиники.
"Нам важно было спасти жизнь и мамы, и будущего ребенка. Уже 2 января в одной из операционных Университетской клиники ПИМУ бригадой акушеров-гинекологов родильного дома № 1 женщине было выполнено кесарево сечение. Новорожденную девочку дежурная бригада неонатологов территориального центра медицины катастроф доставила в Детскую городскую больницу № 1. При этом мать девочки оставалась на лечении в Ожоговом центре", — написал Карякин
на своей странице в соцсети Instagram
.
Он добавил, что "сейчас мама и дочь благополучно выписаны и уже находятся вместе".