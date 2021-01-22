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ГУВД Минска проводит проверку после сообщений о человеке с ожогами
ГУВД Минска проводит проверку после сообщений о человеке с ожогами
Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства инцидента на... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:00
2021-01-22T12:00
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МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства инцидента на площади Независимости в центре Минска, где, по данным интернет-ресурсов, найден человек с ожогами."Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказала Ганусевич РИА Новости, комментируя информацию в ряде местных интернет-ресурсов о том, что на площади Независимости в Минске якобы обнаружено тело с ожогами.Она добавила, что более подробная информация по инциденту будет предоставлена позже.Вместе с тем Telegram-каналы Белоруссии распространили видео, на одном из которых видно пламя на площади Независимости в Минске, где расположен Дом правительства. В пламени можно рассмотреть темный силуэт. На другом видео видно, что на земле лежит человек, вокруг ходят люди в форме, недалеко стоит машина скорой помощи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/proisshestviya-1593884052.html
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