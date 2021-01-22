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В ОНФ прокомментировали призывы на незаконные акции
В ОНФ прокомментировали призывы на незаконные акции
Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов призвал родителей "оставить детей вне политики" и осудил попытки "прикрываться... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:23
2021-01-22T13:23
александр горовой
лига безопасного интернета
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов призвал родителей "оставить детей вне политики" и осудил попытки "прикрываться школьниками" в борьбе за власть, комментируя призывы к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних."Хочу попросить всех родителей - неважно, как вы относитесь к действующей власти, давайте оставим своих детей вне политики. И в безопасности. Они вырастут и сами дадут оценку сегодняшнему дню. У них ещё есть время. Тем же, кто прикрывается школьниками в борьбе за власть - большой привет. Это тактика завоевателей. Так и будем к вам относиться", - приводятся слова Кузнецова в официальном Telegram-канале ОНФ.Кузнецов добавил, что "подробно обсудил" несанкционированный митинг 23 января со своим десятилетним сыном.Ранее Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января. Кроме того, прокуратура Москвы предупредила 28 человек о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях на Пушкинской площади.Накануне глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы провести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/rosgvardiya-1594138872.html
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александр горовой, лига безопасного интернета, михаил кузнецов (экс-губернатор), общество

В ОНФ прокомментировали призывы на незаконные акции

13:23 22.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчредительный съезд ОНФ
Учредительный съезд ОНФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов призвал родителей "оставить детей вне политики" и осудил попытки "прикрываться школьниками" в борьбе за власть, комментируя призывы к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних.
"Хочу попросить всех родителей - неважно, как вы относитесь к действующей власти, давайте оставим своих детей вне политики. И в безопасности. Они вырастут и сами дадут оценку сегодняшнему дню. У них ещё есть время. Тем же, кто прикрывается школьниками в борьбе за власть - большой привет. Это тактика завоевателей. Так и будем к вам относиться", - приводятся слова Кузнецова в официальном Telegram-канале ОНФ.
Кузнецов добавил, что "подробно обсудил" несанкционированный митинг 23 января со своим десятилетним сыном.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.
Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января. Кроме того, прокуратура Москвы предупредила 28 человек о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях на Пушкинской площади.
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Накануне глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы провести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.
Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.
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Александр ГоровойЛига безопасного интернетаМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Общество
 
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