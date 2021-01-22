https://ria.ru/20210122/onf-1594147530.html

В ОНФ прокомментировали призывы на незаконные акции

В ОНФ прокомментировали призывы на незаконные акции

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов призвал родителей "оставить детей вне политики" и осудил попытки "прикрываться... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:23

2021-01-22T13:23

2021-01-22T13:23

александр горовой

лига безопасного интернета

михаил кузнецов (экс-губернатор)

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов призвал родителей "оставить детей вне политики" и осудил попытки "прикрываться школьниками" в борьбе за власть, комментируя призывы к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних."Хочу попросить всех родителей - неважно, как вы относитесь к действующей власти, давайте оставим своих детей вне политики. И в безопасности. Они вырастут и сами дадут оценку сегодняшнему дню. У них ещё есть время. Тем же, кто прикрывается школьниками в борьбе за власть - большой привет. Это тактика завоевателей. Так и будем к вам относиться", - приводятся слова Кузнецова в официальном Telegram-канале ОНФ.Кузнецов добавил, что "подробно обсудил" несанкционированный митинг 23 января со своим десятилетним сыном.Ранее Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января. Кроме того, прокуратура Москвы предупредила 28 человек о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях на Пушкинской площади.Накануне глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы провести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/rosgvardiya-1594138872.html

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594137814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горовой, лига безопасного интернета, михаил кузнецов (экс-губернатор), общество