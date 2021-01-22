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Собянин напомнил, почему важно соблюдать введенные в Москве ограничения
Собянин напомнил, почему важно соблюдать введенные в Москве ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал соблюдать ограничения, которые введены в городе из-за коронавируса, так как это важно для сохранения здоровья и жизни... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:37
2021-01-22T17:37
2021-01-22T17:37
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сергей собянин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал соблюдать ограничения, которые введены в городе из-за коронавируса, так как это важно для сохранения здоровья и жизни москвичей."Мы, конечно, должны строго соблюдать требования санитарных врачей, и минимальные - сделаю акцент - но необходимые ограничения, которые введены в городе, это очень важно. Важно для того, чтобы мы могли как можно скорее победить пандемию, важно для сохранения здоровья и жизни москвичей", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, общество