Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/obrazovanie-1594101458.html
Исследование: 31% россиян не согласны платить за высшее образование
Исследование: 31% россиян не согласны платить за высшее образование
Почти треть россиян не согласны платить за высшее образование, при этом лишь 7% опрошенных уверены, что хорошее высшее образование можно получить только за... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T07:05
2021-01-22T09:12
навигатор абитуриента
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573448682_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bdb177cfd6bd57111b6f37a3b560c05.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти треть россиян не согласны платить за высшее образование, при этом лишь 7% опрошенных уверены, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При необходимости готовы платить за высшее образование 62% опрошенных. Меньше всего эта точка зрения распространена на Северном Кавказе (51%), больше всего – на Дальнем Востоке (69%) и в Санкт-Петербурге (67%).Несмотря на то, что более двух третей россиян согласны платить за высшее образование, брать на эти цели кредиты готовы менее половины опрошенных - 42%. Остальные россияне заявили, что не брали и не возьмут кредит на образование.Банк "Открытие" проводил опрос 14-19 января методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20210114/obrazovanie-1593065352.html
https://ria.ru/20210104/obrazovanie-1591962707.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573448682_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2de3a1bbd29e31966cdb3d6e1e9de240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, россия, общество

Исследование: 31% россиян не согласны платить за высшее образование

07:05 22.01.2021 (обновлено: 09:12 22.01.2021)
 
© Depositphotos / monkeybusinessСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Depositphotos / monkeybusiness
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти треть россиян не согласны платить за высшее образование, при этом лишь 7% опрошенных уверены, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 31% россиян не согласны платить за высшее образование для себя или детей ни при каких условиях. Больше всего категорических противников платных вузов в Южном федеральном округе (37%) и на Северном Кавказе (36%), меньше всего на Дальнем Востоке (19%) и в Санкт-Петербурге (26%)", - сказано в исследовании.
При необходимости готовы платить за высшее образование 62% опрошенных. Меньше всего эта точка зрения распространена на Северном Кавказе (51%), больше всего – на Дальнем Востоке (69%) и в Санкт-Петербурге (67%).
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 17:37
Греф назвал пять принципов современного образования
"Еще 7% респондентов считают, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги. Наибольшая доля сторонников этой точки зрения на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (по 13%), меньше всего их в Приволжском (4%) и Северо-Западном (5%) федеральном округах", - добавляют эксперты.
Несмотря на то, что более двух третей россиян согласны платить за высшее образование, брать на эти цели кредиты готовы менее половины опрошенных - 42%. Остальные россияне заявили, что не брали и не возьмут кредит на образование.
Банк "Открытие" проводил опрос 14-19 января методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Знак Инвалид в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 13:59
Инвалидам дадут право на бесплатное второе высшее образование
 
Навигатор абитуриентаРоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния