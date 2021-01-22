https://ria.ru/20210122/obrazovanie-1594101458.html

Исследование: 31% россиян не согласны платить за высшее образование

Исследование: 31% россиян не согласны платить за высшее образование

Почти треть россиян не согласны платить за высшее образование, при этом лишь 7% опрошенных уверены, что хорошее высшее образование можно получить только за... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T07:05

2021-01-22T07:05

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти треть россиян не согласны платить за высшее образование, при этом лишь 7% опрошенных уверены, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При необходимости готовы платить за высшее образование 62% опрошенных. Меньше всего эта точка зрения распространена на Северном Кавказе (51%), больше всего – на Дальнем Востоке (69%) и в Санкт-Петербурге (67%).Несмотря на то, что более двух третей россиян согласны платить за высшее образование, брать на эти цели кредиты готовы менее половины опрошенных - 42%. Остальные россияне заявили, что не брали и не возьмут кредит на образование.Банк "Открытие" проводил опрос 14-19 января методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20210114/obrazovanie-1593065352.html

https://ria.ru/20210104/obrazovanie-1591962707.html

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