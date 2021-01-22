https://ria.ru/20210122/norka-1594156974.html
Еще на одной ферме с норками в Испании нашли коронавирус
Еще на одной ферме с норками в Испании нашли коронавирус
Коронавирус обнаружен на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия, сообщает агентство Europa РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:17
2021-01-22T14:17
2021-01-22T14:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сша
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/28058/30/280583034_0:298:2498:1703_1920x0_80_0_0_45297c044eb433cb4a4d95d227e72b1e.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Коронавирус обнаружен на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на заявление местных властей.Власти Галисии сообщили о произошедшем министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. Как сообщается, в ближайшие дни "в соответствии с действующими правовыми нормами и с целью сохранения здоровья населения ... все животные на ферме будут убиты". Также там будет проведена дезинфекция.Всего на ферме насчитывается 3,1 тысячи норок.Как отмечается, это второй случай выявления коронавируса у норок в Испании. Ранее в июле прошлого года SARS-CoV-2 был обнаружен на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде (автономное сообщество Арагон), при этом вирус был выявлен у 87% животных. Тогда местные власти приняли решение об уничтожении более 90 тысяч норок.COVID-19 неоднократно выявляли на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок выявлен в Польше. Литва в начале декабря заявила, что более 1,2 тысячи норок с коронавирусом погибли на звероводческой ферме в Йонавском районе, еще 40 тысяч зверьков планируется усыпить.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://rsport.ria.ru/20210122/malafeev-1594151568.html
сша
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/28058/30/280583034_0:64:2498:1938_1920x0_80_0_0_eb361e6e2df1ddeece8521be63d26da3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, испания, в мире
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Коронавирус обнаружен на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на заявление местных властей.
Власти Галисии сообщили о произошедшем министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании
. Как сообщается, в ближайшие дни "в соответствии с действующими правовыми нормами и с целью сохранения здоровья населения ... все животные на ферме будут убиты". Также там будет проведена дезинфекция.
Всего на ферме насчитывается 3,1 тысячи норок.
Как отмечается, это второй случай выявления коронавируса у норок в Испании. Ранее в июле прошлого года SARS-CoV-2 был обнаружен на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде (автономное сообщество Арагон), при этом вирус был выявлен у 87% животных. Тогда местные власти приняли решение об уничтожении более 90 тысяч норок.
COVID-19 неоднократно выявляли на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок выявлен в Польше. Литва в начале декабря заявила, что более 1,2 тысячи норок с коронавирусом погибли на звероводческой ферме в Йонавском районе, еще 40 тысяч зверьков планируется усыпить.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.