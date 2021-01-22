https://ria.ru/20210122/norka-1594156974.html

Еще на одной ферме с норками в Испании нашли коронавирус

Еще на одной ферме с норками в Испании нашли коронавирус

Коронавирус обнаружен на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия, сообщает агентство Europa РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:17

2021-01-22T14:17

2021-01-22T14:17

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Коронавирус обнаружен на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на заявление местных властей.Власти Галисии сообщили о произошедшем министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. Как сообщается, в ближайшие дни "в соответствии с действующими правовыми нормами и с целью сохранения здоровья населения ... все животные на ферме будут убиты". Также там будет проведена дезинфекция.Всего на ферме насчитывается 3,1 тысячи норок.Как отмечается, это второй случай выявления коронавируса у норок в Испании. Ранее в июле прошлого года SARS-CoV-2 был обнаружен на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде (автономное сообщество Арагон), при этом вирус был выявлен у 87% животных. Тогда местные власти приняли решение об уничтожении более 90 тысяч норок.COVID-19 неоднократно выявляли на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок выявлен в Польше. Литва в начале декабря заявила, что более 1,2 тысячи норок с коронавирусом погибли на звероводческой ферме в Йонавском районе, еще 40 тысяч зверьков планируется усыпить.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://rsport.ria.ru/20210122/malafeev-1594151568.html

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