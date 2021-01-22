https://ria.ru/20210122/nds-1594101146.html

Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов

Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов

Власти Москвы обратились к правительству России с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, Минэкономразвития поддержало это... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T07:03

2021-01-22T07:03

2021-01-22T10:49

владимир ефимов (политик)

москва

экономика

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Власти Москвы обратились к правительству России с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, Минэкономразвития поддержало это предложение, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.Ефимов добавил, что в связи с коронавирусом и действующими ограничениями ресторанный бизнес переживает сложный период.По его словам, ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей, на которые распространяются меры поддержки московского правительства.Всего в период пандемии правительство Москвы утвердило пять антикризисных пакетов общим объемом порядка 90 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201222/nds-1590346697.html

https://ria.ru/20201123/zakon-1585901023.html

москва

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владимир ефимов (политик), москва, экономика