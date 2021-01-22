Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов
07:03 22.01.2021 (обновлено: 10:49 22.01.2021)
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Власти Москвы обратились к правительству России с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, Минэкономразвития поддержало это предложение, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Мы регулярно встречаемся с представителями бизнеса в рамках Стратегического совета, предлагая предприятиям различные меры поддержки, в том числе, регуляторного характера. Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период", — сообщил Ефимов.
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Ефимов добавил, что в связи с коронавирусом и действующими ограничениями ресторанный бизнес переживает сложный период.
"На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты - мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли", — отметил заммэра.
По его словам, ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей, на которые распространяются меры поддержки московского правительства.
Всего в период пандемии правительство Москвы утвердило пять антикризисных пакетов общим объемом порядка 90 миллиардов рублей.
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