https://ria.ru/20210122/nato-1593813661.html

"Ударим русских в уязвимое место": что задумали в НАТО

"Ударим русских в уязвимое место": что задумали в НАТО

Наращивание военного контингента, строительство армейской инфраструктуры и дальнейшая международная консолидация — в 2021-м НАТО усилит нажим на западные... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

восточная европа

академия геополитических проблем

константин сивков

дональд трамп

прибалтика

министерство обороны сша

нато

безопасность

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Наращивание военного контингента, строительство армейской инфраструктуры и дальнейшая международная консолидация — в 2021-м НАТО усилит нажим на западные границы России. В мае-июне альянс проведет крупнейшие со времен холодной войны маневры Defender Europe 2021. Ответом на них станут не менее масштабные совместные учения России и Белоруссии "Запад-2021", намеченные на сентябрь. О том, чем все это может закончиться, — в материале РИА Новости.Поле боя — ЕвропаНа Defender Europe 2021, как и раньше, будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Согласно легенде учений, войскам НАТО предстоит штурмовать Калининградскую область, блокировать западные области России, а также отражать "массированное наступление русских". В отличие от прошлых лет, в 2021-м особое внимание уделят не Восточной, а Южной Европе. Маневры запланированы в Черногории, Косово и Албании. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО и стрельбы ракетами класса "земля — земля". А Венгрия послужит глубоким тылом разворачивающейся "войны".Американцы перебросят в Европу значительные силы, в том числе подразделения 1-й кавалерийской и 82-й воздушно-десантных дивизий. Через Атлантику переправят сотни единиц военной техники различного назначения. Кроме того, из штата Флорида доставят 53-ю пехотную бригаду. Не исключено, что часть вооружений после учений американцы снова "забудут" в Европе, как это уже было не раз. По мнению специалистов, таким образом Пентагон год за годом наращивает наступательные возможности в регионе. В ответ на Defender Europe 2021 Россия и Белоруссия проведут в сентябре маневры "Запад-2021". Как сообщил в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, "совместные учения позволят апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высокоурбанизированной местности", а также "оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и техники". В Минске подчеркнули, что стратегические маневры отражают "прочные союзнические отношения и единство взглядов оборонных ведомств Белоруссии и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства".Показать силуОбе стороны не воспользовались привычными дипломатичными формулировками о ненаправленности маневров против какого-либо государства или военного блока. Отработка штурма Калининграда силами НАТО и подготовка российских военнослужащих к городским боям ясно говорят о том, кто с кем собирается воевать. Конечно, вероятность полномасштабного вооруженного конфликта мала, но вполне реальна.По мнению специалистов, на действия НАТО в 2021-м напрямую повлияет смена власти в США. За четыре года президентства Дональда Трампа единство Североатлантического блока ощутимо ослабело. Хозяин Белого дома не скрывал, что преследует в первую очередь американские интересы, даже не исключал возможность выхода из альянса. Такая риторика вызвала сильное беспокойство в Европе, вновь возник вопрос об армии ЕС. Новый президент, очевидно, постарается все исправить."Отношения между Россией и НАТО будут в этом году ухудшаться, — считает первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. — Байден хочет восстановить и мобилизовать альянс. А для этого нужен внешний враг. Россия подходит на эту роль лучше всего, так как Китай слишком далеко. Образ внешнего врага требуется Вашингтону и для того, чтобы консолидировать американское общество". Заработать денегВпрочем, эксперты считают, что в реальности у НАТО нет явных агрессивных планов в отношении России. А дальнейшее расширение альянса для американцев — способ заработать денег и еще сильнее привязать к себе Европу. Вашингтон вернется в дотрамповскую эпоху и усилит вмешательство в дела Старого света."Мне кажется, что в 2021-м НАТО продемонстрирует, как превращается из военной организации в некую глобальную корпорацию, — объясняет политолог-американист Сергей Судаков. — Ключевая проблема альянса по-прежнему актуальна — это финансирование. Тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Две трети бюджета обеспечивают США, и это ни для кого не секрет. Мы прекрасно знаем, что расходы уже перевалили за триллион долларов. И прежде всего — благодаря Вашингтону. Европейские государства полагаются на поставки из США — вплоть до сухих пайков. Это поддерживает колоссальный американский оборонный бюджет — корпорации, действующие в интересах НАТО, зарабатывают огромные деньги".Эксперт заметил, что деятельность Североатлантического альянса уже сегодня выглядит как перекладывание денег из одного кармана в другой. Вашингтон выделяет НАТО средства, союзники закупают на них американскую технику и вооружение, и круг замыкается. Европа для США при Байдене останется одним из основных рынков сбыта военной продукции. Значит, следует ожидать усиления антироссийской риторики из-за океана. Но большинство специалистов уверены: по-настоящему испытать на прочность вторую по мощи армию в мире в Вашингтоне и Брюсселе вряд ли решатся.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/stoltenberg-1593591445.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/ucheniya-1593534679.html

восточная европа

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточная европа, академия геополитических проблем, константин сивков, дональд трамп, прибалтика, министерство обороны сша, нато, безопасность