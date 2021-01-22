https://ria.ru/20210122/moloko-1594192071.html

Мясников назвал напиток, способный вызвать туберкулез

Мясников назвал напиток, способный вызвать туберкулез

Употребление парного молока способно привести к заражению туберкулезом и другим серьезным последствиям для организма, рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:13

2021-01-22T17:13

2021-01-22T17:45

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Употребление парного молока способно привести к заражению туберкулезом и другим серьезным последствиям для организма, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников."Натуральное живое парное молоко вредно тем, что содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза", — рассказал медик в эфире канала "Россия 1".Мясников добавил, что в состав парного молока также входят эстрогены, которые могут навредить детскому здоровью. Кроме того, в этом напитке могут быть элементы, разжижающие кровь."И у ребенка может начаться кровотечение из-за небольшой царапины", — предупредил врач.

https://ria.ru/20210119/rak-1593611237.html

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2021

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александр мясников (врач), общество