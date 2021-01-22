Додон прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
11:35 22.01.2021 (обновлено: 11:49 22.01.2021)
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КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон не исключил, что в ответ на отмену особого статуса русского языка в республике могут пройти массовые протесты.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре прошлого года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд (КС) в четверг посчитал, что новый закон не соответствует конституции.
"Я уверен, что вчерашнее решение КС будет иметь серьезные последствия. Я не исключаю, что на следующей неделе будут протесты во многих городах Молдавии, которые перельются в протест здесь, в Кишиневе. Сейчас кто-то вновь поднимает националистическую волну, это очень опасная тенденция", - заявил Додон в видеообращении, размещенном в пятницу на его странице в Facebook.
Он добавил, что атаки на русский язык начались с Майи Санду, когда она была министром образования в 2012 году (сейчас Санду занимает пост президента). Она обещала поддержать русскоязычных избирателей во время президентской кампании 2020 года, но, по словам Додона, не выполнила свои обещания.
Глава Соцпартии подчеркнул, что в пятницу в парламенте будет зарегистрирован новый законопроект о функционировании языков, который вынесут на голосование на первом же заседании парламента.