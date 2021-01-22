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https://ria.ru/20210122/moldaviya-1594127516.html
Додон прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Додон прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон не исключил, что в ответ на отмену особого статуса русского языка в республике могут пройти... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:35
2021-01-22T11:49
майя санду
игорь додон
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ссср
в мире
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КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон не исключил, что в ответ на отмену особого статуса русского языка в республике могут пройти массовые протесты.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре прошлого года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд (КС) в четверг посчитал, что новый закон не соответствует конституции."Я уверен, что вчерашнее решение КС будет иметь серьезные последствия. Я не исключаю, что на следующей неделе будут протесты во многих городах Молдавии, которые перельются в протест здесь, в Кишиневе. Сейчас кто-то вновь поднимает националистическую волну, это очень опасная тенденция", - заявил Додон в видеообращении, размещенном в пятницу на его странице в Facebook.Он добавил, что атаки на русский язык начались с Майи Санду, когда она была министром образования в 2012 году (сейчас Санду занимает пост президента). Она обещала поддержать русскоязычных избирателей во время президентской кампании 2020 года, но, по словам Додона, не выполнила свои обещания.Глава Соцпартии подчеркнул, что в пятницу в парламенте будет зарегистрирован новый законопроект о функционировании языков, который вынесут на голосование на первом же заседании парламента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/yazyk-1594074240.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/sandu-1594065792.html
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майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, ссср, в мире

Додон прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии

11:35 22.01.2021 (обновлено: 11:49 22.01.2021)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон не исключил, что в ответ на отмену особого статуса русского языка в республике могут пройти массовые протесты.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре прошлого года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд (КС) в четверг посчитал, что новый закон не соответствует конституции.
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 20:28Сказано в эфире
"Откатывается назад": что теперь будет в Молдавии с русским языком?
"Я уверен, что вчерашнее решение КС будет иметь серьезные последствия. Я не исключаю, что на следующей неделе будут протесты во многих городах Молдавии, которые перельются в протест здесь, в Кишиневе. Сейчас кто-то вновь поднимает националистическую волну, это очень опасная тенденция", - заявил Додон в видеообращении, размещенном в пятницу на его странице в Facebook.
Он добавил, что атаки на русский язык начались с Майи Санду, когда она была министром образования в 2012 году (сейчас Санду занимает пост президента). Она обещала поддержать русскоязычных избирателей во время президентской кампании 2020 года, но, по словам Додона, не выполнила свои обещания.
Глава Соцпартии подчеркнул, что в пятницу в парламенте будет зарегистрирован новый законопроект о функционировании языков, который вынесут на голосование на первом же заседании парламента.
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 19:23
"Плюнула в лицо". В Молдавии критикуют Санду за решение по русскому языку
 
Майя СандуИгорь ДодонМолдавияКишиневСССРВ мире
 
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