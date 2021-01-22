https://ria.ru/20210122/moldaviya-1594127516.html

Додон прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии

Додон прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии

Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон не исключил, что в ответ на отмену особого статуса русского языка в республике могут пройти... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:35

2021-01-22T11:35

2021-01-22T11:49

майя санду

игорь додон

молдавия

кишинев

ссср

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822267_0:16:2951:1676_1920x0_80_0_0_032ab259968132b6fd26d1b3b8d640bd.jpg

КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон не исключил, что в ответ на отмену особого статуса русского языка в республике могут пройти массовые протесты.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре прошлого года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд (КС) в четверг посчитал, что новый закон не соответствует конституции."Я уверен, что вчерашнее решение КС будет иметь серьезные последствия. Я не исключаю, что на следующей неделе будут протесты во многих городах Молдавии, которые перельются в протест здесь, в Кишиневе. Сейчас кто-то вновь поднимает националистическую волну, это очень опасная тенденция", - заявил Додон в видеообращении, размещенном в пятницу на его странице в Facebook.Он добавил, что атаки на русский язык начались с Майи Санду, когда она была министром образования в 2012 году (сейчас Санду занимает пост президента). Она обещала поддержать русскоязычных избирателей во время президентской кампании 2020 года, но, по словам Додона, не выполнила свои обещания.Глава Соцпартии подчеркнул, что в пятницу в парламенте будет зарегистрирован новый законопроект о функционировании языков, который вынесут на голосование на первом же заседании парламента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/yazyk-1594074240.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/sandu-1594065792.html

молдавия

кишинев

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, ссср, в мире