https://ria.ru/20210122/moderna-1594109852.html
В США из-за отключения холодильника уничтожены 1900 доз вакцины Moderna
В США из-за отключения холодильника уничтожены 1900 доз вакцины Moderna
Почти две тысячи доз вакцины против коронавируса от компании Moderna, хранившиеся в больнице Бостона, уничтожены в результате того, что уборщик случайно... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T09:38
2021-01-22T09:38
2021-01-22T09:38
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти две тысячи доз вакцины против коронавируса от компании Moderna, хранившиеся в больнице Бостона, уничтожены в результате того, что уборщик случайно отключил холодильник, сообщает телеканал ABC.Инцидент произошел во вторник 19 января. Как сообщил представитель комплекса больниц Бостона Кайл Тото, в этот день сотрудники одного из медцентров обнаружили, что холодильник, в котором хранилась вакцина, не работает. В результате, по его словам, был нанесен ущерб 1900 дозам препарата."Было обнаружено, что вилка вынута из розетки после того, как нанятый по договору работник во время уборки случайно ее вынул", - отметил представитель больниц.Тото подчеркнул, что морозильник с вакцинами "находился в безопасном месте, на нем была установлена сигнализация". По его словам, руководство больницы намерено провести расследование и выяснить, почему произошел инцидент и по какой причине не сработала сигнализация. Как отмечает телеканал, вакцины Moderna могут храниться в холодильнике при температуре 2-7 градуса Цельсия до 30 дней.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/moderna-1591692557.html
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коронавирус covid-19, бостон, в мире
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Почти две тысячи доз вакцины против коронавируса от компании Moderna, хранившиеся в больнице Бостона
, уничтожены в результате того, что уборщик случайно отключил холодильник, сообщает телеканал ABC
.
Инцидент произошел во вторник 19 января. Как сообщил представитель комплекса больниц Бостона Кайл Тото, в этот день сотрудники одного из медцентров обнаружили, что холодильник, в котором хранилась вакцина, не работает. В результате, по его словам, был нанесен ущерб 1900 дозам препарата.
"Было обнаружено, что вилка вынута из розетки после того, как нанятый по договору работник во время уборки случайно ее вынул", - отметил представитель больниц.
Тото подчеркнул, что морозильник с вакцинами "находился в безопасном месте, на нем была установлена сигнализация". По его словам, руководство больницы намерено провести расследование и выяснить, почему произошел инцидент и по какой причине не сработала сигнализация. Как отмечает телеканал, вакцины Moderna могут храниться в холодильнике при температуре 2-7 градуса Цельсия до 30 дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф