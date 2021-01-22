https://ria.ru/20210122/mks-1594164973.html

Российский прибор с МКС увидел двойных и тройных "эльфов", сообщил ученый

Российский прибор с МКС увидел двойных и тройных "эльфов", сообщил ученый

Европейское оборудование не может видеть развитие "эльфов" в ионосфере, а лишь косвенно судить о них, на российском сегменте МКС есть прибор, который наблюдает... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:55

2021-01-22T14:55

2021-01-22T14:55

наука

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Европейское оборудование не может видеть развитие "эльфов" в ионосфере, а лишь косвенно судить о них, на российском сегменте МКС есть прибор, который наблюдает эти природные явления гораздо детальнее и даже зарегистрировал двойных и тройных "эльфов", сообщил РИА Новости заведующий лабораторией НИИ ядерной физики (НИИЯФ) МГУ Павел Климов.Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что их эксперимент ASIM зафиксировал редкие явления, недоступные при наблюдениях с поверхности Земли. ЕКА представило анимацию, на которой показано развитие "синих струй" - поднимающихся на 50 километров светящихся потоков, и "эльфов" - быстро распространяющихся в ионосфере на большие расстояния колец оптического и ультрафиолетового излучения."При этом собственно картину развития "эльфов" они наблюдать не могут, потому что у них нет приборов с высоким временным разрешением. Они просто по спектру излучения предполагают, что это "эльф": если короткое излучение в ультрафиолете, то, значит, скорее всего, это "эльф", - сказал Климов.По его словам, на Международной космической станции стоит российское оборудование эксперимента "УФ-атмосфера", которое сейчас работает параллельно с европейским. Отечественный прибор снабжен камерой с временным разрешением 2,5 микросекунды и может видеть детальную пространственно-временную картину развития событий.Чувствительность российского скоростного телескопа, отмечает Климов, примерно на два порядка выше европейского. Поэтому он может видеть события, которые ASIM не замечает."Эльфы" прекрасно видны, сейчас их порядка 15-20 штук зарегистрировано. Видна пространственно-временная структура развития этих событий. И есть необычные вещи, связанные с тем, что называется "двойные эльфы", то есть когда два кольца бегут, и есть даже "тройной эльф", то есть когда три кольца друг за другом бегут", - добавил ученый.Он подчеркнул, что российский эксперимент еще не завершен. По каналу связи с МКС исследователи получают лишь 10% всей информации эксперимента. Основной массив передается на флешках, которые привозят космонавты, возвращающиеся со станции. Следующая партия носителей придет на Землю в июне.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/mks-1594135504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство