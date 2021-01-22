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Аксенов назвал подлостью призывы вывести детей на митинги в Крыму
Аксенов назвал подлостью призывы вывести детей на митинги в Крыму
Призывы к проведению незаконных акций 23 января в Крыму направлены на несовершеннолетних и являются подлостью со стороны организаторов акций, действующих в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T22:31
2021-01-22T22:31
россия
ольга ярославская
сергей аксенов (политик)
генеральная прокуратура рф
москва
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Призывы к проведению незаконных акций 23 января в Крыму направлены на несовершеннолетних и являются подлостью со стороны организаторов акций, действующих в интересах иностранных спецслужб, считает глава Крыма Сергей Аксенов."Провокаторы распространяют в социальных сетях призывы к проведению незаконных массовых акций по всей стране, в том числе и в Крыму. Эта пропаганда рассчитана в первую очередь на молодежь, на несовершеннолетних. Детей пытаются использовать в качестве пушечного мяса в грязных играх тех, кто ненавидит Россию, действует в интересах иностранных государств и под руководством иностранных спецслужб. Это запредельный цинизм, подлость и полное отсутствие элементарных понятий о совести и морали", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".Аксенов отметил, что в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса и проведение массовых мероприятий запрещено."Правоохранительные органы предупредили об ответственности и организаторов, и участников незаконных акций. Убедительно прошу родителей не позволить провокаторам втянуть детей в эти акции, а молодых людей - задуматься об истинных целях тех, кто подстрекает их к нарушению закона", - написал он.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210122/miting-1594224468.html
https://ria.ru/20210122/mitingi-1594233168.html
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россия, ольга ярославская, сергей аксенов (политик), генеральная прокуратура рф, москва, республика крым, общество

Аксенов назвал подлостью призывы вывести детей на митинги в Крыму

22:31 22.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Призывы к проведению незаконных акций 23 января в Крыму направлены на несовершеннолетних и являются подлостью со стороны организаторов акций, действующих в интересах иностранных спецслужб, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
"Провокаторы распространяют в социальных сетях призывы к проведению незаконных массовых акций по всей стране, в том числе и в Крыму. Эта пропаганда рассчитана в первую очередь на молодежь, на несовершеннолетних. Детей пытаются использовать в качестве пушечного мяса в грязных играх тех, кто ненавидит Россию, действует в интересах иностранных государств и под руководством иностранных спецслужб. Это запредельный цинизм, подлость и полное отсутствие элементарных понятий о совести и морали", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
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Аксенов отметил, что в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса и проведение массовых мероприятий запрещено.
"Правоохранительные органы предупредили об ответственности и организаторов, и участников незаконных акций. Убедительно прошу родителей не позволить провокаторам втянуть детей в эти акции, а молодых людей - задуматься об истинных целях тех, кто подстрекает их к нарушению закона", - написал он.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
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