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МИД предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России
МИД предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России
В МИД России прокомментировали публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, подчеркнув, что любые попытки... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-22T22:17
2021-01-23T00:53
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
москва
вашингтон (город)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В МИД России прокомментировали публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, подчеркнув, что любые попытки подобного "освещения" ситуации в стране будут рассматриваться как грубое вмешательство в ее внутренние дела.Ранее посольство США в Москве разместило на своем сайте информацию о несогласованных митингах в российских городах 23 января. При этом в дипмиссии призвали американцев избегать подобных мероприятий.Как отметили в Министерстве иностранных дел, "столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России"."Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", — говорится в заявлении в Telegram-канале российского дипведомства.В МИД добавили, что подобные действия американской стороны "вызовут соответствующую реакцию".МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В беседе с РИА Новости она заявила, что когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.
https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594208155.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/sk-1594208373.html
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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, вашингтон (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша

МИД предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России

22:17 22.01.2021 (обновлено: 00:53 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В МИД России прокомментировали публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, подчеркнув, что любые попытки подобного "освещения" ситуации в стране будут рассматриваться как грубое вмешательство в ее внутренние дела.
Ранее посольство США в Москве разместило на своем сайте информацию о несогласованных митингах в российских городах 23 января. При этом в дипмиссии призвали американцев избегать подобных мероприятий.
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Как отметили в Министерстве иностранных дел, "столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России".
"Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", — говорится в заявлении в Telegram-канале российского дипведомства.
В МИД добавили, что подобные действия американской стороны "вызовут соответствующую реакцию".
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".
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В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В беседе с РИА Новости она заявила, что когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.
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Ольга ЯрославскаяГенеральная прокуратура РФМоскваВашингтон (город)РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
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