https://ria.ru/20210122/mitingi-1594233168.html

МИД предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России

МИД предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России

В МИД России прокомментировали публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, подчеркнув, что любые попытки... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-22T22:17

2021-01-22T22:17

2021-01-23T00:53

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

москва

вашингтон (город)

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151730/61/1517306192_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_ceab7cd99a41c9389eeefb3270fdd685.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В МИД России прокомментировали публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, подчеркнув, что любые попытки подобного "освещения" ситуации в стране будут рассматриваться как грубое вмешательство в ее внутренние дела.Ранее посольство США в Москве разместило на своем сайте информацию о несогласованных митингах в российских городах 23 января. При этом в дипмиссии призвали американцев избегать подобных мероприятий.Как отметили в Министерстве иностранных дел, "столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России"."Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", — говорится в заявлении в Telegram-канале российского дипведомства.В МИД добавили, что подобные действия американской стороны "вызовут соответствующую реакцию".МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В беседе с РИА Новости она заявила, что когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.

https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html

https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594208155.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/sk-1594208373.html

москва

вашингтон (город)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, вашингтон (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша