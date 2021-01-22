https://ria.ru/20210122/mitingi-1594229713.html
Посольство США опубликовало места и время митингов в России 23 января
Посольство США опубликовало места и время митингов в России 23 января
Посольству США в России известны места и время проведения несогласованных акций в российских городах 23 января, оно опубликовало список, при этом призвав... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:16
2021-01-22T21:16
2021-01-22T22:29
россия
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155989/30/1559893044_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_0fffa0c47e38ec6c07fadacf2025542f.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посольству США в России известны места и время проведения несогласованных акций в российских городах 23 января, оно опубликовало список, при этом призвав американцев избегать подобных мероприятий."По данным СМИ, в субботу, 23 января, по всей России планируется проведение демонстраций в поддержку одного из оппозиционных активистов. Эти демонстрации, вероятно, будут несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в другие районы (российских - ред.) городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.Посольство США в РФ опубликовало список из более чем 10 крупных российских городов, где, по его данным, в субботу пройдут несанкционированные акции, а также приложило перечень рекомендуемых для своих граждан мер безопасности.В частности, американская дипмиссия призвала соотечественников в России избегать людных мест, мониторить актуальную информацию о проведении акций в местных СМИ, следить за своим окружением, оповещать о текущей ситуации своих родственников и близких, а также иметь при себе удостоверяющие личность документы, включая паспорт США с действующей российской визой.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/sk-1594208373.html
https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html
https://ria.ru/20210122/blokirovka-1594221165.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155989/30/1559893044_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_37e5d13032f437a25008294f6e09b9d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, сша
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Посольству США
в России известны места и время проведения несогласованных акций в российских городах 23 января, оно опубликовало список, при этом призвав американцев избегать подобных мероприятий.
"По данным СМИ, в субботу, 23 января, по всей России планируется проведение демонстраций в поддержку одного из оппозиционных активистов. Эти демонстрации, вероятно, будут несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в другие районы (российских - ред.) городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий", - говорится в заявлении на сайте
дипмиссии.
Посольство США в РФ опубликовало список из более чем 10 крупных российских городов, где, по его данным, в субботу пройдут несанкционированные акции, а также приложило перечень рекомендуемых для своих граждан мер безопасности.
В частности, американская дипмиссия призвала соотечественников в России избегать людных мест, мониторить актуальную информацию о проведении акций в местных СМИ, следить за своим окружением, оповещать о текущей ситуации своих родственников и близких, а также иметь при себе удостоверяющие личность документы, включая паспорт США с действующей российской визой.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.