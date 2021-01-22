https://ria.ru/20210122/mitingi-1594229713.html

Посольство США опубликовало места и время митингов в России 23 января

Посольство США опубликовало места и время митингов в России 23 января

Посольству США в России известны места и время проведения несогласованных акций в российских городах 23 января, оно опубликовало список, при этом призвав... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T21:16

2021-01-22T21:16

2021-01-22T22:29

россия

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

москва

сша

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посольству США в России известны места и время проведения несогласованных акций в российских городах 23 января, оно опубликовало список, при этом призвав американцев избегать подобных мероприятий."По данным СМИ, в субботу, 23 января, по всей России планируется проведение демонстраций в поддержку одного из оппозиционных активистов. Эти демонстрации, вероятно, будут несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в другие районы (российских - ред.) городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.Посольство США в РФ опубликовало список из более чем 10 крупных российских городов, где, по его данным, в субботу пройдут несанкционированные акции, а также приложило перечень рекомендуемых для своих граждан мер безопасности.В частности, американская дипмиссия призвала соотечественников в России избегать людных мест, мониторить актуальную информацию о проведении акций в местных СМИ, следить за своим окружением, оповещать о текущей ситуации своих родственников и близких, а также иметь при себе удостоверяющие личность документы, включая паспорт США с действующей российской визой.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/sk-1594208373.html

https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html

https://ria.ru/20210122/blokirovka-1594221165.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, сша