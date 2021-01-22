Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/mitingi-1594229713.html
Посольство США опубликовало места и время митингов в России 23 января
Посольство США опубликовало места и время митингов в России 23 января
Посольству США в России известны места и время проведения несогласованных акций в российских городах 23 января, оно опубликовало список, при этом призвав... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:16
2021-01-22T22:29
россия
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155989/30/1559893044_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_0fffa0c47e38ec6c07fadacf2025542f.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посольству США в России известны места и время проведения несогласованных акций в российских городах 23 января, оно опубликовало список, при этом призвав американцев избегать подобных мероприятий."По данным СМИ, в субботу, 23 января, по всей России планируется проведение демонстраций в поддержку одного из оппозиционных активистов. Эти демонстрации, вероятно, будут несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в другие районы (российских - ред.) городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.Посольство США в РФ опубликовало список из более чем 10 крупных российских городов, где, по его данным, в субботу пройдут несанкционированные акции, а также приложило перечень рекомендуемых для своих граждан мер безопасности.В частности, американская дипмиссия призвала соотечественников в России избегать людных мест, мониторить актуальную информацию о проведении акций в местных СМИ, следить за своим окружением, оповещать о текущей ситуации своих родственников и близких, а также иметь при себе удостоверяющие личность документы, включая паспорт США с действующей российской визой.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/sk-1594208373.html
https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html
https://ria.ru/20210122/blokirovka-1594221165.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155989/30/1559893044_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_37e5d13032f437a25008294f6e09b9d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, сша

Посольство США опубликовало места и время митингов в России 23 января

21:16 22.01.2021 (обновлено: 22:29 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаг США на здании посольства
Флаг США на здании посольства - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посольству США в России известны места и время проведения несогласованных акций в российских городах 23 января, оно опубликовало список, при этом призвав американцев избегать подобных мероприятий.
"По данным СМИ, в субботу, 23 января, по всей России планируется проведение демонстраций в поддержку одного из оппозиционных активистов. Эти демонстрации, вероятно, будут несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в другие районы (российских - ред.) городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 18:41
СК возбудил дело после призывов к несовершеннолетним выйти на митинг
Посольство США в РФ опубликовало список из более чем 10 крупных российских городов, где, по его данным, в субботу пройдут несанкционированные акции, а также приложило перечень рекомендуемых для своих граждан мер безопасности.
В частности, американская дипмиссия призвала соотечественников в России избегать людных мест, мониторить актуальную информацию о проведении акций в местных СМИ, следить за своим окружением, оповещать о текущей ситуации своих родственников и близких, а также иметь при себе удостоверяющие личность документы, включая паспорт США с действующей российской визой.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 18:42
Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в акции протеста
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 20:05
"ВКонтакте" заблокировала группы, посвященные незаконным акциям 23 января
 
РоссияОльга ЯрославскаяГенеральная прокуратура РФМоскваСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния