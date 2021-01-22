https://ria.ru/20210122/mask-1594097534.html

Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2

Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2

Основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучший технологии по улавливанию углекислого газа. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T03:27

2021-01-22T03:27

2021-01-22T04:55

илон маск

сша

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучший технологии по улавливанию углекислого газа.Он добавил, сообщит подробности этого предложения на следующей неделе.Улавливанием называется процесс, включающий отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Главной целью улавливания углерода является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением окружающей среды.

https://radiosputnik.ria.ru/20200731/1575219220.html

сша

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2021

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илон маск, сша, в мире