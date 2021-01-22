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Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
Основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучший технологии по улавливанию углекислого газа. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T03:27
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучший технологии по улавливанию углекислого газа.Он добавил, сообщит подробности этого предложения на следующей неделе.Улавливанием называется процесс, включающий отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Главной целью улавливания углерода является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением окружающей среды.
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Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2

03:27 22.01.2021 (обновлено: 04:55 22.01.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучший технологии по улавливанию углекислого газа.

"Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за наилучшую технологию по улавливанию углекислого газа", - написал Маск в Twitter.

Он добавил, сообщит подробности этого предложения на следующей неделе.
Улавливанием называется процесс, включающий отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Главной целью улавливания углерода является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением окружающей среды.
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