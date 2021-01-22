https://ria.ru/20210122/luna-1594096836.html

Ракеты для полетов на Луну смогут начать производить в Москве с 2024 года

Ракеты для полетов на Луну смогут начать производить в Москве с 2024 года

Водородные ступени ракет-носителей "Ангара-А5В", которые планируется использовать для отправки космонавтов на Луну, смогут начать изготавливать в Москве с 2024... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T03:02

2021-01-22T03:02

2021-01-22T03:02

луна

космос - риа наука

роскосмос

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591423940_0:107:1200:783_1920x0_80_0_0_d321d26d51643bede049af5e066231d1.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Водородные ступени ракет-носителей "Ангара-А5В", которые планируется использовать для отправки космонавтов на Луну, смогут начать изготавливать в Москве с 2024 года, следует из материалов Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса"), размещенных на сайте госзакупок.В материалах сообщается о планах реконструкции и технического перевооружения сборочных производств водородных ступеней и разгонных блоков на московской площадке Центра Хруничева. Намечается реконструировать четыре корпуса и перевооружить один из них, а также построить два новых корпуса.Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию ожидается в четвертом квартале 2023 года. Это позволит "создать производственные мощности, необходимые для выпуска конечных изделий - ракет-носителей "Ангара-А5В" и разгонных блоков ("Бриз-М" или кислородно-водородный блок тяжелого класса) - до 10 изделий в год".Изначально планировалось, что для отправки экипажей на Луну на кораблях "Орел" будут использоваться ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей", но в декабре 2020 года стало известно, что до 2032 года для этого будет достаточно нескольких ракет тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В". Как заявлял генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, облет Луны кораблем с космонавтами намечается в 2028 году, а их высадка на лунную поверхность - в 2030 году.Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней: первая - из четырех боковых блоков с кислородно-керосиновыми двигателями РД-191М, вторая - из центрального блока также с РД-191М, третья - с двумя кислородно-водородными двигателями РД-0150. В качестве разгонных блоков планируется использовать ДМ и КВТК увеличенной заправки.Согласно данным Центра Хруничева, "Ангара-А5В" сможет выводить 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 8 тонн - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) с использованием разгонного блока КВТК."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20210120/dragmetally-1593767603.html

https://ria.ru/20210116/luna-1593291098.html

луна

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, роскосмос, москва