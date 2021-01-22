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ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" на железнодорожную станцию... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:52
2021-01-22T16:52
яков осадчий
светлодарск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
рубежное
в мире
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" на железнодорожную станцию подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.В Донбассе с 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечается размещение… четырех буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", прибывших для усиления артиллерийских подразделений 14-й бригады на станцию погрузки населенного пункта Рубежное", - рассказал Осадчий.По словам Осадчего, Народная милиция ЛНР фиксирует также бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское, Трехизбенка, Крымское, Луганское, Светлодарск, Троицкое и у частично подконтрольного ВС Украины поселка Золотое. Он уточнил, что данные действия украинских силовиков являются нарушением принятых дополнительных мер по перемирию и "подвергают опасности жизни мирных жителей".
https://ria.ru/20210121/donbass-1594028814.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210117/donbass-1593395107.html
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яков осадчий, светлодарск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, рубежное, в мире

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков

16:52 22.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" на железнодорожную станцию подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
В Донбассе с 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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"В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечается размещение… четырех буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", прибывших для усиления артиллерийских подразделений 14-й бригады на станцию погрузки населенного пункта Рубежное", - рассказал Осадчий.
По словам Осадчего, Народная милиция ЛНР фиксирует также бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское, Трехизбенка, Крымское, Луганское, Светлодарск, Троицкое и у частично подконтрольного ВС Украины поселка Золотое. Он уточнил, что данные действия украинских силовиков являются нарушением принятых дополнительных мер по перемирию и "подвергают опасности жизни мирных жителей".
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Яков ОсадчийСветлодарскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРубежноеВ мире
 
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